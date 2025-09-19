Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

Dos hombres y una mujer son las víctimas mortales más recientes de la explosión registrada en Iztapalapa.

Ciudad de México, 19 de setiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó este viernesque el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 25 en las últimas horas.

De acuerdo con las autoridades, con corte a las 10:30 horas de este 19 de septiembre, se tienen registradas 21 personas hospitalizadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 37 ya fueron dadas de alta, a más de una semana del accidente.

Las víctimas que perdieron la vida en las últimas horas son: Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; y María Salud Juarrita Molina, de 25 años.

Con este nuevo anuncio, la cifra de decesos se ha incrementado de manera constante en los días posteriores al accidente, que en un inicio dejó 90 heridos y tres víctimas mortales.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/9X0IemvKmF — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025

¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran:

Jesús García Tovar, de 40 años.

Armando Antillon Chávez, 45 años.

Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años.

Misael Cano Rodríguez, 39 años.

Irvino Uriel Carrillo Reyes, 20 años.

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años.

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 años.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años.

Eduardo Noé García Morales, sin definir.

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años.

Juan Antonio Hernández Betancourt, sin definir.

Jorge Islas Flores, 50 años.

Alicia Matías Teodoro, 49 años.

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años.

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años

Gilberto Arón, 47 años

Edgar Santiago Álvarez, 51 años.

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años.

Fernando Soto Munguía, 34 años.

Eduardo Armas Romero, 30 años.

Norma Ortega Chávez, 50 años.

Abril Castañeda Díaz, 34 años.

Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años.

Jovani Martínez Llanos, de 17 años.

María Salud Juarrita Molina, de 25 años.

¿Qué pasó en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre se registró una fuerte explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 25 han perdido la vida.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó el incidente en la zona.

La bebé Azulet ya fue extubada

La fundación Michou Mau para niños quemados dio a conocer ayer que Jazlyn Azulet, la bebé de dos años que fue salvada por su abuela en la explosión, ya fue extubada y su estado sigue siendo crítico estable.

La menor fue trasladada al hospital Shriners for Childrens en Glaveston, Texas, y se reportó que sufre de quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo.

El pasado miércoles, se reportó que Azulet salió de cirugía y se decidió qué áreas requerirían injertos. También se evaluó el estado de su vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la incubación.

"Estaremos compartiendo cualquier información importante con relación al estado de Jazlyn", añadió la fundación.

Gobierno de la Ciudad de México crea Comité de Solidaridad

El miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un Comité de Solidaridad para atender a las víctimas de la explosión de una pipa de gas, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este comité estará integrado por organismos internacionales, instituciones académicas, asociaciones civiles, representantes empresariales y dependencias de la Administración capitalina, a fin de apoyar a las y los afectados del siniestro.

Este comité, de acuerdo con las autoridades, busca garantizar transparencia en el manejo de los recursos y dar certeza a la ciudadanía de que cada aportación llegará a las personas lesionadas o a los familiares de quienes perdieron la vida en la explosión.