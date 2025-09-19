Israel advierte uso de "fuerza sin precedentes" en su nueva operación militar en Gaza

Europa Press

19/09/2025 - 2:04 pm

Israel advirtió que usará “una fuerza sin precedentes” en su ofensiva para capturar Gaza, por lo que pidió a la población evacuar hacia el sur.

MADRID, 19 de septiembre (EuropaPress).- El ejército de Israel ha advirtió este viernes de que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza y ha vuelto a pedir a la población que abandone el lugar, en medio de la intensificación de los ataques contra esta localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas", ha dicho el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que anuncia además el cierre de una de las posibles vías de evacuación hacia el sur.

Así, ha afirmado que "a partir de este momento la carretera Saladino está cerrada para viajar hacia el sur", por lo que "sólo es posible desplazarse
hacia el sur por la calle Rashid". "Por su propia seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria. No permitan que Hamás los utilice como escudos humanos", ha destacado.

Israel asegura que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
Israel asegura que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza. Foto: Xinhua

Hamás destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza por parte de Israel supone "un nuevo
capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahondan la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65 mil 100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la "tierra de la libertad"

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
