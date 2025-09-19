Sheinbaum iza Bandera a media asta en memoria de víctimas de sismos de 1985 y 2017

Este 19 de septiembre se cumplen cumplen 40 años del sismo de 1985 y ocho del sismo de 2017 que sacudieron a la capital del país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

A las 7 de la mañana con 19 minutos —hora en que se suscitó el terremoto del 19 de septiembre de 1985 hace 40 años—, la mandataria federal salió de Palacio Nacional acompañada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla; y el Secretario de la Marina, Almirante Raymundo Pérez, así como por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.