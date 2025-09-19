Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

En abril pasado, Jimmy Kimmel dijo, en entrevista con la revista Rolling Stone, que la mayoría de los comediantes tienen un fuerte sentido de la justicia que Trump viola con frecuencia.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– "Nunca quise ser demasiado político", comentó Jimmy Kimmel en 2017 a Vulture, la sección de cultura pop de la revista New York. En esa misma charla reconoció que nunca pensó en que Donald Trump pudiera ser el Presidente de Donald Trump. “Recuerdo bromear al respecto: si intentaras pensar en el ejemplo más extremo de alguien que nunca sería elegido Presidente, Trump sería el nombre que mencionarías”.

Hoy Jimmy Kimmel ha suspendido su espacio en Jimmy Kimmel Live! después de 22 años de estar al aire ante las presiones que ha hecho ese hombre que nunca pensó que llegaría a la Casa Blanca. “Jimmy Kimmel no es una persona talentosa. Tenía muy malos índices de audiencia y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo”, dijo este jueves Trump en una conferencia de prensa en la que negó haber censurado al presentador.

En sus dos décadas como conductor, ha entrevistado a presidentes como Barack Obama en 2015 y a Joe Biden en 2022. Incluso ha entrevistado a Trump, la última vez en diciembre de 2015. En esa ocasión lo presionó sobre su propuesta de "prohibición musulmana", pero Trump se mostró en la plática riendo y sonriendo mientras Kimmel le leía un libro infantil inventado e inspirado en Trump, titulado "Los ganadores no son perdedores" e incluso adoptó un tono conciliador hacia sus oponentes republicanos. "Me gustaría ver al Partido Republicano unido", le dijo Trump a Kimmel. "He sido un poco divisivo, en el sentido de que he estado atacando a la gente con mucha fuerza".

Una vez instalado en su primer mandato en la Casa Blanca el tono de Trump hacia Kimmel cambió. A principios de 2018, Trump se enfureció tanto con él que ordenó a su personal de la Casa Blanca que llamara a uno de los principales ejecutivos de Disney en Washington, D. C., para quejarse y exigir medidas. En al menos dos llamadas telefónicas distintas, ocurridas durante el primer año de mandato de Trump, la Casa Blanca transmitió a Disney la intensidad de su furia contra Kimmel, según declararon los exfuncionarios a Rolling Stone. Trump consideraba que Kimmel, según la descripción de un exalto funcionario de la administración, había sido "muy deshonesto y había hecho cosas por las que [Trump] habría demandado en el pasado".

En abril pasado, Kimmel dijo en una entrevista precisamente con la revista Rolling Stone que la mayoría de los comediantes tienen un fuerte sentido de la justicia que Trump viola con frecuencia. “Sé que ya deberíamos estar acostumbrados, pero no es así. Me resulta impactante; parece un villano de cómic. Parece el tipo de personaje que se desvanecería después de unos años, pero el hecho de que siga entre nosotros es notable”.

“No tienes que inventar el chiste, porque todo el mundo lo sabe todo sobre él, así que vas directo al grano. El problema es que a mucha gente no le cae bien. No quieren ni oír su nombre. Pero siempre hay material. Hay días que te da tanto que desperdicias lo que habría sido el mayor acontecimiento de toda la Presidencia de Bush. Intento no meterme demasiado en detalles. Tengo que recordarme que esto no es una revelación, es un programa de comedia”, comentó al periodista Stephen Rodrick.

Trump y su administración enfurecieron con Jimmy Kimmel por las críticas que hizo al movimiento MAGA por usar el asesinato de Charlie Kirk, el comentarista ultraderechista y aliado del Presidente Donald Trump, para atacar la izquierda y a los críticos del Presidente estadounidense. "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", fueron sus palabras al hablar sobre Tyler Robinson, el asesino de Kirk, También comparó el dolor de Trump con “cómo un niño de 4 años llora a un pez dorado”.

Trump ha usado el asesinato de Charlie Kirk para acusar a organizaciones y los manifestantes demócratas de ser parte de “una conspiración violenta” contra los valores conservadores y el estilo de vida americano. “Queremos que todo sea justo; no ha sido justo, y la izquierda radical ha causado un daño tremendo al país”, declaró Trump a la prensa el martes. “Pero lo estamos solucionando”.

Fue en ese contexto cuando el miércoles por la tarde, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, aprovechó el enojo de la derecha estadounidense y de los medios de comunicación partidarios de MAGA para criticar a Kimmel y presionar a la empresa matriz de ABC, Disney para sacarlo del aire.

“Este es un problema muy, muy serio en este momento para Disney”, dijo Carr. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas, francamente, respecto a Kimmel, o la FCC tendrá que asumir más trabajo por delante”.

Horas después, Jimmy Kimmel Live! fue suspendido indefinidamente. A la par, Trump dijo que a las cadenas que lo critican regularmente se les debería retirar la licencia. "El 97 por ciento está en contra, me dan muy mala publicidad... Es decir, si están obteniendo una licencia, creo que tal vez deberían retirársela", declaró. "Cuando tienes una cadena y programas nocturnos y lo único que hacen es criticar a Trump... no se les permite hacer eso".

¿Pero quién es Jimmy Kimmel?

James Christian Kimmel nació el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn, Nueva York, pero creció en Las Vegas. Proviene de una familia de inmigrantes italianos de Ischia, sus abuelos maternos emigraron desde Italia a EU en 1883 por un terremoto en la isla. Creció en un entorno católico; incluso fue monaguillo.

Su carrera en los medios inició en la radio. Kimmel comenzó a hacer prácticas en emisoras locales a los 16 años. En 1990, fue despedido de la KZOK-FM de Seattle después de que unas maniobras publicitarias provocaran que la emisora ​​perdiera patrocinios, incluyendo un contrato de 8 mil dólares con los Mariners de Seattle, reporta USA Today.

En 1999, Kimmel ganó un Emmy por el programa Win Ben Stein's Money junto con Ben Stein. No obstante, cobró notoriedad en su programa "The Man Show", lo cual le abrió las puertas en 2003 para su programa "Jimmy Kimmel Live", en donde se hizo conocido por sus entrevistas, como la que le hizo a la leyenda de la NBA Magic Johnson, que le valió registrar en junio de 2024 uno de sus mayores niveles de audiencia.

En su programa también se volvió conocido por sus segmentos virales y un humor satírico. Se ganó el título de “the biggest bastard on television” (algo así como “el mayor cabrón de la televisión". Su popularidad, de hecho, lo llevó a ser elegido presentador de los Oscar en cuatro ocasiones: 2017, 2018, 2023 y 2024.

"Jimmy Kimmel Live!", de hecho, es el único programa nocturno de una cadena con sede en Los Ángeles. Se graba en el histórico Teatro El Capitán de Hollywood Boulevard. La prensa destaca su apoyo a la ciudad que considera su hogar. Por ejemplo, señala CNN, tras los incendios forestales de California, Kimmel utilizó su programa para comunicar el impacto en la región.

“Ha sido terrible”, dijo entre lágrimas. “Todos los que vivimos en esta ciudad conocemos a alguien —la mayoría somos varias personas— cuya casa se incendió”. CNN señala que ahora amigos y seguidores se están uniendo en torno a Kimmel tras la decisión del miércoles de ABC de Disney de suspender su programa indefinidamente.

Hubo un momento clave en el que Kimmel extendió su rutina hacia la política. En 2017, impulsado por la cardiopatía congénita de su hijo recién nacido, comenzó a arremeter contra los republicanos por sus intentos de desmantelar la Ley de Atención Médica Asequible.

“Estaba en el hospital; los veía debatir esto en el Congreso. Los veía decidir si los estadounidenses tendrían acceso a seguro médico o no. Y mirando alrededor del hospital, veo a todos estos niños y familias que obviamente son pobres. Y me impactó la idea de que si estas personas fueran tus vecinos, harías lo que fuera por ayudarlos. La atención médica es aburrida y la mayoría de la gente no la entiende, así que solo quería humanizarla lo mejor posible”, relató sobre ese momento a Rolling Stone.

Ese mismo año, en 2017, en su primera noche como conductor de los Oscar, invocó al recién llegado a la Casa Blanca: "Quiero dar las gracias al presidente Trump. ¿Se acuerdan del año pasado, cuando parecía que los Oscar eran racistas?", dijo Kimmel en su monólogo inicial. Esa misma noche pidió a los periodistas de “CNN, The New York Times y cualquier otro medio que lleve Times en el nombre” abandonar la sala: “No toleramos las noticias falsas”, sostuvo en una nueva burla a Trump.

Meses después, en febrero de 2018, el presentador lloró al aire en un monólogo después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos y otros 14 heridos. Kimmel le rogó a Trump que hiciera algo y que el Congreso aprobara leyes sobre seguridad de armas. "Leyes reales que hagan todo lo posible para mantener los rifles de asalto fuera del alcance de quienes van a disparar a nuestros hijos", dijo. "Salgan en la televisión y díganles que lo hagan".

Ya en 2024, en su última aparición como conductor de los Oscar lo llevó a un nuevo choque con Trump, quien en esa ocasión dijo si alguna vez hubo un "peor presentador" que Kimmel en los Oscar y criticó su monólogo inicial. Kimmel tomó nota y leyó la opinión de Trump, solo para responderle: "Gracias, Presidente Trump. Gracias por mirar, estoy sorprendido, ¿no pasó su hora de prisión?".

En esta ocasión, las palabras de Trump y su administración parecen haber tenido éxito al haber sacado del aire a Jimmy Kimmel.