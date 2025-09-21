EU perderá este año hasta 29 millones de dólares en turismo por agresiones de Trump

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 6:18 pm

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU

Artículos relacionados

Tourism Economics proyecta que una recuperación total a los niveles previos a la pandemia no ocurrirá hasta 2029.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El repudio internacional hacia Donald Trump ha alcanzado al turismo en Estados Unidos. En junio pasado, el Pew Research Center daba a conocer cómo el Presidente estadounidense tenía calificaciones mayoritariamente negativas en 24 países, la más alta en México. Ese mismo mes comenzó a difundirse un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) el cual reveló que la Unión Americana era el único destino en el que se pronosticaba una disminución en el gasto de los visitantes internacionales en 2025.

Se trata del único país de las 184 economías analizadas por el Consejo que verá una disminución este año. ¿La razón? Las políticas del inquilino de la Casa Blanca.

El WTTC previó que Estados Unidos está en camino de perder 12.5 mil millones en gastos de visitantes internacionales este año en comparación con el año pasado, según la investigación. Sin embargo, exponía la periodista Suzanne Rowan Kelleher, las pérdidas reales serán significativamente mayores, dado que Tourism Economics, una división de Oxford Economics, había pronosticado originalmente que Estados Unidos vería un aumento del 9 por ciento en los viajes internacionales entrantes en 2025.

trump medidas a la migración
En su primer periodo presidencial, las medidas migratorias de Trump afectaron al turismo. Foto: Hu Yousong/Xinhua

Es decir, un aumento del 9 por ciento equivalía a un incremento de alrededor de 16 mil 300 millones de dólares en ingresos para la economía estadounidense. Sin embargo, con los nuevos datos del WTTC el turismo estadounidense registrará un descenso interanual del 8.2 por ciento, una variación del 17.2 por ciento respecto de su aumento original del 9 por ciento, como analiza Forbes, que prevé por lo mismo un déficit de entre 25 mil millones y 29 mil millones de dólares este año.

“Esta es una llamada de atención para el Gobierno de Estados Unidos. La mayor economía mundial de viajes y turismo va por mal camino, no por falta de demanda, sino por falta de acción”, declaró Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en un comunicado citado por la prensa estadounidense. “Mientras otras naciones extienden la alfombra de bienvenida, el gobierno de Estados Unidos pone el cartel de 'cerrado'”.

CNN sostiene que esta caída en el turismo está liderada por aproximadamente una cuarta parte menos de canadienses que visitaron Estados Unidos de enero a julio, en comparación con el mismo período en 2024.

"Es algo inaudito", dijo Didier Arino, director general de la consultora de viajes Protourisme en Francia, a CNN sobre la caída sin precedentes en el interés por viajar a Estados Unidos. “Ha sucedido antes en un país en guerra, en un país donde había un riesgo de seguridad o riesgo de crisis sanitaria, pero en una situación normal, nunca hemos visto este tipo de cambio”.

Los mismos datos referidos por este medio exponen cómo el turismo internacional en Estados Unidos aún no se había recuperado por completo tras la pandemia cuando ahora enfrenta este nuevo impacto a partir de las política de Trump. El año pasado, indican las cifras, los 72.4 millones de visitantes de otros países representaron el 91 por ciento de las cifras previas a la pandemia de 2019, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de EU.

El panorama ahora no es mejor, Tourism Economics proyecta que una recuperación total a los niveles previos a la pandemia no ocurrirá hasta 2029, tres años más tarde de lo que proyectó originalmente. Según Tourism Economics, el turismo interno no ha sido lo suficientemente fuerte como para compensar la pérdida.

“Estamos viendo que los viajes canadienses comienzan a aumentar hacia México, el Caribe e incluso hacia Europa según datos recientes”, dijo Adam Sacks, presidente de Tourism Economics a CNN.

Esto mismo fue confirmado el jueves en la conferencia conjunta que dieron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney. “Nos alegra que cada vez más familias y visitantes de Canadá elijan a nuestro país como destino.

Y expresamos nuestra voluntad de seguir facilitando esta dinámica, que fortalece los lazos humanos, culturales y económicos entre nuestras sociedades”, expresó la mandataria mexicana.

turismo de estados unidos
EU es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Foto: Michael Nagle,Xinhua.

Según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, Estados Unidos recibe más canadienses que visitantes de cualquier otro país. Los canadienses representaron aproximadamente el 28 por ciento del total de llegadas de visitantes internacionales en 2024.

Aunque los canadienses están lejos de ser los únicos que han cambiado sus destinos turísticos. El director ejecutivo de Accor, Sebastien Bazin, reveló en una entrevista reciente que el grupo hotelero preveía una drástica caída en las reservas europeas con destino a EU este verano: una reducción del 25 por ciento y que los viajeros optarían por destinos como Canadá, Sudamérica y Oriente Medio.

De hecho, varios gobiernos europeos, como el Reino Unido, Alemania y Dinamarca, han emitido alertas de viaje para sus ciudadanos que visitan Estados Unidos tras informes de prensa sobre turistas detenidos en los puertos de entrada estadounidenses.

“Las políticas de Trump podrían reducir a la mitad el crecimiento del turismo en EU”, afirmó Seth Borko, director de Skift Research, refiriéndose a diversas medidas del Gobierno de Trump que han afectado a las visitas hacia esa nación. “Eso supondría un impacto de miles de millones de dólares, pero la industria aún podría crecer en todo el territorio”, afirmó Borko sobre el sector turístico estadounidense.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La tragedia y la farsa del huachicol

"En definitiva, sólo nos resta cerrar con Marx aquello de que la historia se repite dos veces,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
2

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

3

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

4

VIDEO ¬ Presidencia suspende a funcionario que agredió a reportero en Guerrero

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
5

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
6

#PuntosYComas ¬ A Salinas Pliego no le alcanzaría para ganar en 2030 ni con el PRIAN

SSPC realiza operativo Acolman.
7

Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

Víctimas de la Concorida
8

Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.
9

Esposa e hijo de "Lord Padel" seguirán en prisión; Jueza ve riesgo para la víctima

Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas
10

Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
11

EU perderá este año hasta 29 millones de dólares en turismo por agresiones de Trump

Filosofía, ¿para qué?
12

Filosofía… ¿para qué?

Mina Aranzazu en Concepción del Oro
13

VIDEO, Parte 1 ¬ Este pueblo es un infierno. La mina usa explosivos a 600 metros...

14

¿No te llegó la alerta sísmica a tu celular? La ATDT te dice las 4 posibles causas

Agenda de septiembre
15

Un fin de semana en la CdMx con Batman, Van Gogh, música para las infancias y teatro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Canciller Juan Ramón de la Fuente.
1

Juan Ramón de la Fuente confirma asistencia a la Asamblea General de la ONU en NY

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
2

EU perderá este año hasta 29 millones de dólares en turismo por agresiones de Trump

Víctimas de la Concorida
3

Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
4

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

SSPC realiza operativo Acolman.
5

Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

6

¿No te llegó la alerta sísmica a tu celular? La ATDT te dice las 4 posibles causas

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, anunció la detención de Juan Manuel 'N', identificado como presunto generador de violencia en el oriente de la CdMx.
7

"El Chacal", presunto líder de "Los Tanzanios", es detenido en la Cuauhtémoc, CdMx

La Ssa informó que los fallecidos tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a 27 personas.
8

Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 27, informa Salud-CdMx

9

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.
10

Esposa e hijo de "Lord Padel" seguirán en prisión; Jueza ve riesgo para la víctima

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
11

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas
12

Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas