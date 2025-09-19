Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 2:30 pm

Actores, comediantes y figuras públicas condenaron la suspensión del programa Jimmy Kimmel Live, y denunciaron la censura del Gobierno estadounidense a la libertad de expresión.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La suspensión del programa Jimmy Kimmel Live, anunciada el miécoles por la cadena ABC tras la presión del Presidente Donald Trump, provocó una ola de reacciones entre muchas personalidades de Hollywood y organizaciones civiles en defensa de la libertad de expresión.

El incidente se originó tras un comentario del presentador Kimmel en su programa del pasado lunes, donde acusó al movimiento MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) de intentar sacar provecho político por el asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk, lo cual desató críticas desde la Casa Blanca y llevó a la cadena estadounidense, propiedad de Disney, a anunciar una suspensión “indefinida” del programa.

La actriz y comediante Wanda Sykes, quien estaba programada como invitada en el show, lamentó en redes sociales que la Administración Trump haya impulsado la cancelación, pues señaló que se trata de un duro golpe a la libertad de expresión.

"Veamos. No puso fin a la guerra de Ucrania ni resolvió el conflicto de Gaza durante su primera semana. Pero sí acabó con la libertad de expresión durante su primer año. Para aquellos que rezan, ahora es el momento de hacerlo", sentenció la intérprete.

Otra de las reacciones que causó impacto fue la de Jimmy Fallon, conductor del programa The Tonight Show, quien aclaró en su monólogo que recibió mensajes confusos de su propio padre creyendo que su espacio había sido cancelado. Sin embargo, señaló que continuará con su proyecto, pese a la confusión en redes sociales.

Asimismo, expresó que no conoce los detalles de lo ocurrido, pero sí aseguró que su compañero Kimmel es una persona decente, divertida y afectuosa, y confió en que podrá regresar a la pantalla.

"Esta mañana me desperté con 100 mensajes de texto de mi papá diciendo: 'Siento mucho que hayan cancelado tu programa'", dijo el presentador. "Para ser honestos, no sé qué está pasando, y nadie lo sabe. Pero sí conozco a Jimmy Kimmel; es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que regrese".

En un mensaje más breve, el actor Ben Stiller también reaccionó a la suspensión y escribió que la medida no le parecía correcta, mostrando su apoyo al conductor afectado. "Esto no está bien", escribía en respuesta a la cancelación del Late Show.

A su vez, el comediante Mike Birbiglia expresó que durante años defendió a colegas con los que no coincidía y consideró que retirar de la programación al conductor Kimmel representa un acto grave, por lo que invitó a otros comediantes a pronunciarse en defensa de la libertad de expresión.

"He dedicado mucho tiempo, tanto en público como en privado, a defender a cómicos con los que no estoy de acuerdo. Si eres cómico y no denuncias la locura que supone sacar a Kimmel de la programación, no te molestes en seguir hablando de la libertad de expresión", indicó.

Otras muchas personalidades aprovecharon la ocasión para hacer referencia en sus redes a la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos, que, entre otros derechos, protege la libertad de expresión.

"La primera enmienda ya no existe en Estados Unidos. Y punto. El fascismo está aquí y da miedo", señaló Sophia Bush, actriz, directora y activista estadounidense que ha participado en series como One Tree Hill, Sabrina, Nip/Tuck.

La actriz Jean Smart, conocida por su papel en Hacks, manifestó en redes que la cancelación le horrorizó. Explicó que aunque no compartía opiniones con Charlie Kirk, el asesinato le parecía condenable, y que lo dicho por Kimmel formaba parte de la libre expresión y no un discurso de odio.

Chris Hayes, periodista y presentador de MSNBC, calificó la suspensión del programa como uno de los ataques más directos contra la libertad de expresión que ha presenciado en su vida, lo que intensificó la discusión en medios y plataformas digitales.

En la misma línea, la Congresista demócrata Jasmine Crockett comentó que el caso refleja cómo se retira un programa por incomodar a ciertos sectores políticos, lo que interpreta como una vulneración de derechos fundamentales.

En tanto, el Gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que existe un patrón de censura que incluye el control de plataformas mediáticas, el despido de comentaristas y la cancelación de programas, advirtiendo que se trata de un movimiento coordinado por el Partido Republicano.

El sindicato de guionistas de Estados Unidos (WGA) también difundió un comunicado en el que defendió el derecho a expresar opiniones, a disentir y hasta a incomodar, resaltando que ese principio es parte de la esencia de una sociedad libre.

"Como gremio, nos mantenemos unidos en oposición a cualquiera que utilice su poder e influencia para silenciar las voces de los escritores o de cualquiera que exprese su desacuerdo. Si la libertad de expresión sólo se aplicara a las ideas que nos gustan, no habría sido necesario incluirla en la constitución. Lo que hemos firmado, por doloroso que pueda resultar a veces, es el acuerdo liberador de estar en desacuerdo", sostiene el texto.

