Salinas Pliego ya no sólo debe al SAT, también a empresarios extranjeros: Sheinbaum

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el empresario Ricardo Salinas Pliego, no sólo le debe al fisco mexicano, sino también a empresarios estadounidenses.

"Debería pagar lo que debe, osea ya no sólo le debe al fisco sino a empresarios estadounidenses. Nosotros no vamos a defender que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Lo que le pedimos al Poder Judicial es que se resuelva adecuadamente porque la pandemia ya pasó. 'Toma chocolate y paga lo que debes'. No se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y no hay ningún sustento legal. Ahí viene el litigio que salió hace unos días por estas solicitudes de que el Gobierno mexicano intervenga. Nosotros no vamos proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos y el poder judicial tampoco debería protegerlos", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.