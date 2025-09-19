FOTOS y VIDEOS ¬ Millones de mexicanos salen a las calles para recordar los sismos

Derivado de los sismos de 1985 y 2017, el Gobierno de México ha redoblado esfuerzos en material de protección civil por lo que este 2025 se implementó, por primera vez, una prueba de alertamiento vía telefonía celular a nivel nacional.

Ciudad de México, 19. de septiembre.- No hizo falta que la alerta sonará, en punto de las 12:00 horas millones de mexicanos salieron a las calles de todo el país como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, pero también para recordar a las más de 26 mil víctimas de los terremotos magnitud 8.1 y 7.1 que sacudieron el mismo día al país, el primero en 1985 y el segundo en 2017.

Aunque hayan pasado 40 años de la primera sacudida, el temor de lo improbable vive fresco en los mexicanos que hace ocho años regresaron del simulacro confiados en que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar y supieron que se equivocaron cuando sintieron a la tierra temblar.

El primer golpe que cimbró a la Nación en el corazón y la memoria tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:17:59 horas cuando miles de trabajadores y estudiantes se dirigían a sus escuelas. Sólo dos minutos bastaron para provocar una devastación digna de una bomba o una guerra, afirman los cronistas de la época.

Organizaciones civiles en favor de los damnificados del temblor del 85 han llegado a calcular que los muertos de ese evento llegaron a las 35 mil víctimas, por lo que se desconoce la cifra exacta de fallecidos. Según datos oficiales, el sismo de 1985 también dejó “más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños”, según información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Durante el siniestro varios edificios colapsaron, por ejemplo, el Hospital Juárez, el edificio Nuevo León en la Unidad Habitacional Tlatelolco, el Hotel Regis, el edificio de San Antonio Abad – que servía como una fábrica en la que trabajaban decenas de costureras– , el edificio multifamiliar Juárez, un edificio de Televisa Chapultepec y el edificio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia. Además, otros sufrieron daños irreparables como el edificio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), conocido como Centro SCOP.

La herida se volvió a abrir 32 años después, a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, cuando un sismo de 7.1 grados de magnitud, nuevamente, sacudió a varios estados, entre ellos, la Ciudad de México, en donde se reportaron 228 fallecidos. Además, en Morelos se registraron 74 personas sin vida; 45 más en Puebla; 15 en el estado de México; seis más en Guerrero; y uno en Oaxaca.

El temblor, que tuvo su epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla, dejó afectaciones por 62 mil 99 millones de pesos, según datos del Gobierno federal.

Derivado de estas dos tragedias, en los últimos años el Gobierno de México ha redoblado esfuerzos en material de protección civil por lo que desde el año 2022 se realizan dos simulacros nacionales y este 2025 se implementó, por primera vez, una prueba de alertamiento vía telefonía celular a nivel nacional, en el que participaron más de 80 millones de usuarios de manera simultánea.

La mañana del 19 de septiembre de 1985, tuvo lugar un terremoto de una magnitud de 8.1 grados. A las 7:19 horas, con epicentro en las costas de Michoacán, el movimiento telúrico sacudió el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cual dejó, según cifras oficiales, seis mil personas sin vida. Sin embargo, años más tarde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) determinó que la cifra de víctimas por el siniestro fue de 26 mil fallecidos.

Las autoridades prepararon esta alerta para que aparezca en las pantallas de los celulares y emita un sonido que llame la atención de los usuarios y los pongo en aviso, incluso si el teléfono está bloqueado, en silencio o en medio de una llamada. Además del aviso en los celulares, se encuentran instalados 14 mil 491 altavoces que integran el Sistema de Alerta Sísmica.

"La prioridad es proteger vidas”, explicó José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital (ATD) en la presentación del mecanismo en Palacio Nacional el martes pasado.