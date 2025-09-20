Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 6:09 pm

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón

Tras el incidente, los familiares de Carlos Gurrola señalaron que su fallecimiento estuvo relacionado con el acoso y las burlas constantes que enfrentaba en su centro de trabajo.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Un trabajador de limpieza, identificado como Carlos Gurrola Arguijo, alias “Papayita”, falleció en el municipio de Torreón, Coahuila, tras haber ingerido una bebida que presuntamente fue adulterada con desengrasante por sus compañeros como parte de una broma.

El hecho se registró el pasado 30 de agosto alrededor de las 15:30 horas, cuando Gurrola regresó de su descanso y tomó de una botella de electrolitos que había dejado en su área laboral, ubicada dentro de un supermercado en la zona Senderos de Torreón. Tras ingerir parte del contenido, comenzó a sentirse mal y manifestó fuertes molestias que derivaron en problemas respiratorios y sensación de quemaduras internas.

Sin embargo, cerca de las 18:00 horas de ese mismo día, la empresa informó a la familia que el trabajador sería trasladado a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que presentaba graves dificultades para respirar.

Durante su estancia en el hospital, el personal médico lo diagnosticó con daño severo en pulmones y tráquea por la ingesta de una sustancia química, motivo por el cual fue enviado de emergencia a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS.

A raíz del accidente, los familiares de Carlos Gurrola señalaron que su fallecimiento estuvo relacionado con el acoso y las burlas constantes que enfrentaba día con día en su centro de trabajo.

Entre estas "bromas pesadas", se encuentran: la alteración de su comida, el escondite de sus pertenencias y las llantas de su bicicleta ponchadas en varias ocasiones, la cual utilizaba para trasladarse desde su casa al lugar donde laboraba.

Asimismo, la empresa HEB Senderos aclaró mediante un comunicado que Carlos Gurrola no era empleado directo de la cadena de supermercados, sino que pertenecía a la compañía de limpieza Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., la cual hasta el momento no ha emitido posicionamiento oficial sobre el caso ni sobre la situación laboral de sus trabajadores.

En tanto, el delegado regional, Carlos Rangel, confirmó que se solicitaron las grabaciones de seguridad del supermercado y se realizaron entrevistas a testigos con el objetivo de determinar cómo fue alterada la bebida y quiénes podrían estar involucrados.

Dentro de las diligencias, la Fiscalía indicó que existen indicios de que el envase de la bebida pudo ser manipulado con productos químicos empleados en labores de limpieza. Sin embargo, precisó que aún no se ha establecido cómo llegó la sustancia al interior del recipiente ni si se trató de un accidente o de una acción con dolo.

Además, el Ministerio Público también indaga la presunta desaparición de la botella original, la cual habría sido desechada por una trabajadora tras el incidente, eliminando así una posible evidencia clave.

