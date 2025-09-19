La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

Julieta Fierro, quien es considerada una de las máximas exponentes de la astronomía en México, falleció este viernes.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La científica y divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, falleció este viernes 19 de septiembre a los 77 años, confirmó a SinEmbargo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de un comunicado, la institución lamentó el deceso de la investigadora del Instituto de Astronomía, a quien reconoció como un orgullo dentro de la comunidad por su trayectoria y contribución a la divulgación científica.

"La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro. [...] Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", destacó

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se tituló en 1974, y posteriormente realizó una maestría en astrofísica en la misma institución.

Años más tarde, fue integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en su nivel más alto, de la UNAM, y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupaba la Silla XXV. Su labor acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que, según la institución, trascendió fronteras y tiempo.

A lo largo de su trayectoria, la investigadora se dedicó a la divulgación científica en distintos ámbitos, que le permitió participar en exposiciones para museos, escribir libros y artículos, colaborar en programas de radio y televisión, y ofrecer conferencias tanto en México y como en extranjero sobre su trabajo.

Su compromiso con la difusión del conocimiento la hizo merecedora de numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos destacan el Premio Kalinga de la UNESCO, el galardón de la Academia de Ciencias del Mundo y el premio Mario Molina.

Además, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa por distintas universidades y nombrada miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias, lo que consolidó su prestigio en el ámbito científico y cultural a nivel internacional.

Con estas distinciones, Julieta Fierro se convirtió en una de las divulgadoras más importantes de América Latina, al abrir caminos para que la ciencia fuera entendida y apreciada por un público amplio.