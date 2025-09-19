Segundo Simulacro Nacional 2025 moviliza a más de 9 millones de alumnos y docentes

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participaron 29 mil 389 escuelas de todos los niveles educativos, con siete millones 595 mil 774 alumnos, un millón 309 mil docentes, 319 mil 538 brigadistas, 130 mil 502 visitantes y 64 mil personas con discapacidad.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).— Al menos nueve millones 429 mil 364 personas del sector educativo, entre estudiantes de todos los niveles, maestros, personal administrativo y hasta visitantes de escuelas, participaron este viernes en el Segundo Simulacro Nacional 2025, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentaron los informes sobre los resultados del simulacro. García Harfuch explicó que la intención del ejercicio es reforzar la preparación ciudadana y medir la capacidad de reacción de los distintos niveles de gobierno ante emergencias.

El ejercicio, que busca que la población conozca las acciones a seguir ante una emergencia y evaluar la capacidad de respuesta de las áreas de Gobierno, movilizó a una fuerza de tarea compuesta por 770 mil 166 elementos de diversas instituciones, 21 mil 687 vehículos terrestres especializados, 466 aeronaves, dos mil 955 unidades médicas y 105 mil camas disponibles.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo detalló que, bajo el Plan DNIII, se activó la fase preventiva, desplegando al menos 88 mil militares y nueve mil 893 vehículos en 18 entidades federativas. En tanto que Secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre la capacidad del sector para atender emergencias y desastres, destacando la coordinación con brigadas médicas y hospitales en todo el país.

Durante la sesión, se enlazaron con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, quien explicó que la alerta sistémica funcionó en el 99 por ciento de los altavoces móviles, permitiendo la movilización de una fuerza preventiva significativa. En total, participaron 8.1 millones de personas y 25 mil 354 inmuebles, cifra histórica en los simulacros, de los cuales 16 mil 872 fueron instalaciones privadas y ocho mil 482 correspondieron a inmuebles de servicio público, incluidas escuelas y oficinas gubernamentales.

A su vez, destacó que el promedio de evacuación registrado fue de 65 segundos, con la participación de 75 mil brigadistas como parte del protocolo de emergencia.

En Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado detalló que durante el Simulacro Nacional 2025 se contó con la participación de dos mil 504 inmuebles y 171 mil 165 personas, con una fuerza de tarea integrada por siete mil 675 elementos operativos y 11 binomios caninos, reportando saldo blanco al finalizar el simulacro.

Por su parte, Laura Velázquez destacó que este ejercicio se ha convertido en uno de los más grandes en respuesta ciudadana en el país, resaltando la relevancia de la participación de los planteles educativos. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), participaron 29 mil 389 escuelas de educación preescolar, básica, media superior y superior, con siete millones 595 mil 774 alumnos, más un millón 309 mil docentes, 319 mil 538 brigadistas, 130 mil 502 visitantes y 64 mil personas con discapacidad, lo que representa el total de nueve millones 429 mil 364 personas del sector educativo involucradas.

Como parte de la prueba nacional, también se enviaron mensajes de texto masivos y alertas sonoras a los teléfonos móviles de millones de personas en todo el territorio, acción coordinada por la Agencia de Transformación Digital, reforzando la comunicación efectiva en situaciones de emergencia.