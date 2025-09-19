Segundo Simulacro Nacional 2025 moviliza a más de 9 millones de alumnos y docentes

Sugeyry Romina Gándara

19/09/2025 - 3:53 pm

Al menos 9 millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025.

Artículos relacionados

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participaron 29 mil 389 escuelas de todos los niveles educativos, con siete millones 595 mil 774 alumnos, un millón 309 mil docentes, 319 mil 538 brigadistas, 130 mil 502 visitantes y 64 mil personas con discapacidad.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).— Al menos nueve millones 429 mil 364 personas del sector educativo, entre estudiantes de todos los niveles, maestros, personal administrativo y hasta visitantes de escuelas, participaron este viernes en el Segundo Simulacro Nacional 2025, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentaron los informes sobre los resultados del simulacro. García Harfuch explicó que la intención del ejercicio es reforzar la preparación ciudadana y medir la capacidad de reacción de los distintos niveles de gobierno ante emergencias.

El ejercicio, que busca que la población conozca las acciones a seguir ante una emergencia y evaluar la capacidad de respuesta de las áreas de Gobierno, movilizó a una fuerza de tarea compuesta por 770 mil 166 elementos de diversas instituciones, 21 mil 687 vehículos terrestres especializados, 466 aeronaves, dos mil 955 unidades médicas y 105 mil camas disponibles.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo detalló que, bajo el Plan DNIII, se activó la fase preventiva, desplegando al menos 88 mil militares y nueve mil 893 vehículos en 18 entidades federativas. En tanto que Secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre la capacidad del sector para atender emergencias y desastres, destacando la coordinación con brigadas médicas y hospitales en todo el país.

Durante la sesión, se enlazaron con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, quien explicó que la alerta sistémica funcionó en el 99 por ciento de los altavoces móviles, permitiendo la movilización de una fuerza preventiva significativa. En total, participaron 8.1 millones de personas y 25 mil 354 inmuebles, cifra histórica en los simulacros, de los cuales 16 mil 872 fueron instalaciones privadas y ocho mil 482 correspondieron a inmuebles de servicio público, incluidas escuelas y oficinas gubernamentales.

A su vez, destacó que el promedio de evacuación registrado fue de 65 segundos, con la participación de 75 mil brigadistas como parte del protocolo de emergencia.

Al menos 9 millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025.
Más de 9 millones de estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

En Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado detalló que durante el Simulacro Nacional 2025 se contó con la participación de dos mil 504 inmuebles y 171 mil 165 personas, con una fuerza de tarea integrada por siete mil 675 elementos operativos y 11 binomios caninos, reportando saldo blanco al finalizar el simulacro.

Por su parte, Laura Velázquez destacó que este ejercicio se ha convertido en uno de los más grandes en respuesta ciudadana en el país, resaltando la relevancia de la participación de los planteles educativos. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), participaron 29 mil 389 escuelas de educación preescolar, básica, media superior y superior, con siete millones 595 mil 774 alumnos, más un millón 309 mil docentes, 319 mil 538 brigadistas, 130 mil 502 visitantes y 64 mil personas con discapacidad, lo que representa el total de nueve millones 429 mil 364 personas del sector educativo involucradas.

Como parte de la prueba nacional, también se enviaron mensajes de texto masivos y alertas sonoras a los teléfonos móviles de millones de personas en todo el territorio, acción coordinada por la Agencia de Transformación Digital, reforzando la comunicación efectiva en situaciones de emergencia.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

2

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
3

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

4

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego
5

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
6

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado a 7 años de cárcel.
7

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

8

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

9

AMLO pidió la cabeza de Bermúdez Requena en diciembre de 2023, reitera Sheinbaum

10

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

Jimmy Kimmel
11

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

12

Zaldívar y Godoy: Reforma al amparo no quita derechos, pero limita abusos e impunidad

13

...Y cuando el hongo Verde perdió Chiapas, la táctica fue simple: se camufló Morena

Filosofía, ¿para qué?
14

Filosofía… ¿para qué?

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
15

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jimmy Kimmel
1

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Al menos 9 millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025.
2

Segundo Simulacro Nacional 2025 moviliza a más de 9 millones de alumnos y docentes

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
3

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

4

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

5

Israel advierte uso de "fuerza sin precedentes" en su nueva operación militar en Gaza

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado a 7 años de cárcel.
6

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

7

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

8

FOTOS y VIDEOS ¬ Millones de mexicanos salen a las calles para recordar los sismos

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
9

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

10

AMLO pidió la cabeza de Bermúdez Requena en diciembre de 2023, reitera Sheinbaum

11

Zaldívar y Godoy: Reforma al amparo no quita derechos, pero limita abusos e impunidad

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego
12

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego