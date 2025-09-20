Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

De acuerdo con lo planteado en el Paquete Económico 2026, el próximo año se incrementará la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), pasando del 0.5 al 0.9 por ciento.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró este viernes que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no representa un incremento en los impuestos que deberán pagar las personas ahorradoras.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que dicho esquema está previsto en la Ley y se actualiza de manera periódica, con el propósito de facilitar a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales con pagos parciales, lo que ayuda a evitar que se genere presión adicional al momento de presentar la declaración anual.

De acuerdo con la propuesta incluida en el Paquete Económico, para 2026 se aplicará un incremento en la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) para cuentas de ahorro o inversión en bancos, ya que pasará del 0.5 por ciento al 0.9 por ciento.

Los ahorradores no tendrán que pagar un mayor impuesto por sus cuentas o inversiones en bancos.

Hacienda explicó que las y los pequeños ahorradores que tengan un saldo inferior a 206 mil pesos en su cuenta seguirán exentos de pagar la tasa de retención al ISR.

Por otra parte, aquellas personas que tienen un ingreso anual inferior a los 400 mil pesos podrán elegir la opción de no presentar la declaración anual.

Además, recalcó que las y los contribuyentes podrán seguir deduciendo gastos por concepto de servicios médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro, lo que permitirá que las personas puedan tener un saldo a favor en su declaración anual, el cual podrá ser devuelto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como ejemplo, Hacienda planteó que, con el incremento de la tasa de retención al 0.9 por ciento, una persona que tenga un ahorro bancario de 500 mil pesos recibiría 18 mil 950 pesos de intereses reales en el año y tendría que pagar ISR por cuatro mil 737 pesos.

Con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual deberá cubrir dos mil 237 pesos adicionales para completar el pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total.

Según las condiciones actuales de mercado, con la tasa propuesta y tras las retenciones aplicadas durante el año, el contribuyente debería realizar un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente solo al cinco por ciento del impuesto total, pero pagando exactamente los mismos impuestos.