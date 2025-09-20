Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 7:18 pm

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.

Se espera que con esta obra resulten beneficiados unos 300 mil pasajeros al día y prevé la generación de miles de empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años de trabajos.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por un monto de mil 767 millones de dólares.

Este grupo empresarial, de origen español, tendrá la responsabilidad de diseñar la construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones del Metro de Nueva York en el barrio de Harlem.

El tramo proyectado para la ampliación de este medio de transporte comprende la construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones de metro en Harlem, extendiendo la línea desde el Upper East Side hasta East Harlem.

Este proyecto es uno los más recientes contratos de FCC cuya relevancia impactará en la expansión de la infraestructura del sistema de transporte en esta ciudad, ya que se excavará un nuevo túnel de dos mil 560 metros hasta Malcolm X Boulevard y se habilitará la estación de la calle 125.

Carlos Slim es uno de sus principales accionistas de FCC que cuenta con 11.9 por ciento de participación. El FCC abarca ingeniería y la construcción de obra civil, ramos en los que el empresario mexicano tiene experiencia y antecedentes por obras realizadas en México.

Cabe destacar que la zona comprendida para la ejecución de esta obra está ubicada en el barrio de Harlem, en la zona conocida como el Alto Manhattan, donde el 52.1 por ciento de su población la integran personas en su mayoría de origen latino, incluidos mexicanos.

La obra forma parte de un plan más amplio cuyo objetivo es renovar y ampliar la infraestructura de transporte en Nueva York. Para este plan se tiene contemplada una inversión total estimada en unos seis mil 990 millones de dólares.

Slim gana contrato para construir Tren Saltillo-Monterrey

Carlos Slim Helú consiguió el pasado 15 de septiembre la licitación para la construcción del tren de pasajeros que irá de Saltillo, Coahuila, a Monterrey, en Nuevo León, dentro del proyecto conocido como Tren del Norte que conectará con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Se trata de un contrato para construir 111 kilómetros de este tren para pasajeros del tramo de Saltillo a Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey. Operadora CICSA (propiedad del Grupo Carso) participa con el 50 por ciento y FCC con el 50 por ciento.

Las obras del Tren Saltillo-Monterrey plantean una ejecución de 32 meses, y cuentan con 9 viaductos, 48 pasos superiores y siete pasos inferiores vehiculares, 40 puentes ferroviarios el más largo, de cien metros, 10 pasos superiores y 7 pasos inferiores ferroviarios.

El proyecto se enmarca en la obra del Tren del Norte de la Presidenta Sheinbaum. Foto: Gobierno de NL

