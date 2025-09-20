VIDEO ¬ “El Chavo del 8” brasileño es capturado con mariguana en operativo policial

El personaje creado por Roberto Gómez Bolaños en 1971 fue protagonista accidental de una curiosa escena policial, cuando un joven disfrazado como “El Chavo” fue detenido por portar droga y reaccionó con patadas en señal de lamento.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Un joven disfrazado del icónico "Chavo del 8" fue detenido en Brasil el pasado 12 de septiembre por portación de drogas para consumo personal.

El hombre vestía el clásico atuendo del personaje televisivo: llevaba puesta la clásica camiseta a rayas, la gorra con orejeras y los tirantes característicos de "El Chavo del 8", personaje creado por Roberto Gómez Bolaños en 1971.

El detenido de 24 años de edad fue sorprendido por la Policía Militar durante un operativo en la ciudad montañosa de Miguel Pereira, ubicada en la región Centro-Sur del Estado de Río de Janeiro

El comportamiento del joven que vestía como el comediante mexicano levantó sospechas. "El individuo mostró nerviosismo evidente durante la fiscalización, lo que motivó la intervención policial”, señalaron las autoridades.

Al momento de su detención le fueron confiscados cigarrillos artesanales de hierba con características similares a la marihuana. La droga incautada será sometida a investigación, informó la Delegación 96 de Policía de Miguel Pereira, donde quedó registrado el caso.

En Río de Janeiro, fue capturado con droga, un imitador del chavo del ocho. pic.twitter.com/LB2THpzZxD — Orlando Curioso (@Orlando71156528) September 19, 2025

"El Cahvo" detenido en Brasil

Lo que provocó el humor en redes sociales fue la escena cómica que protagonizó el joven captado en video. Al ser detenido por los elementos de seguridad, el hombre replicó los movimientos característicos de "El Cahvo".

Con su usual patada emberrinchada, "El Chavo" es trasladado por un agente para que rindiera su declaración.

"El Chavo representa la inocencia y el humor blanco. Que un hecho policial lo tenga como protagonista accidental demuestra la fuerza cultural del personaje”, explicó el crítico de televisión brasileño André Barros en entrevista con CNN Brasil.

La curiosa escena protagonizada por "El Chavo" brasileño es un recordatorio de que la vida cotidiana puede desbordar los límites de la ficción.