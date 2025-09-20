La FMI prevé un crecimiento moderado para México del 1% en 2025 y hasta 1.5% en 2026

Los factores que podrían provocar una desaceleración de la economía mexicana en el 2025 son la consolidación fiscal y las tensiones comerciales con EU, señaló el FMI.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó este viernes que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá un uno por ciento este 2025, sin embargo, pronosticó que para el 2026 la economía mexicana avanzará hasta un 1.5 por ciento.

En un informe publicado hoy, el organismo indicó que los factores que podrían provocar una desaceleración de la economía en el país son la consolidación fiscal, una política monetaria contractiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos (EU).

"El historial de México de políticas y marcos de políticas sumamente sólidos también han sido una fuente de fortaleza para el país a la hora de enfrentarse a la incertidumbre del entorno económico", explicó el FMI.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica en México sigue débil, por lo que se prevé un crecimiento de uno por ciento para este 2025, mientras que para el 2026 se prevé cierta aceleración, lo que llevará al PIB a alcanzar el 1.5 por ciento.

El organismo señaló que los riesgos a corto plazo para la actividad económica en México están equilibrados en términos generales, debido a que el recrudecimiento de las tensiones comerciales y las condiciones financieras mundiales más restrictivas presentan riesgos a la baja, mientras que una demanda mayor a la esperada en EU y una resolución de la incertidumbre arancelaria representan riesgos al alza para las proyecciones.

Agregó que la inflación general se está moderando, por lo que se prevé que converja hacia la meta de tres por ciento establecida por el Banco de México (Banxico) en el segundo semestre del 2026.