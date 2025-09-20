PuntosyComas ¬ Indígenas y adultos mayores mexicanos, marginados en era de Internet

El 20.4 por ciento de las personas que habitan en localidades indígenas no dispone de teléfono celular y el 64.4 por ciento carece de conexión a internet en el hogar.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Para el 2030, la transformación digital del Gobierno de México habrá establecido una base sólida para ofrecer a la sociedad mecanismos que reduzcan la corrupción, la desigualdad, impulsen la inclusión y garanticen el ejercicio pleno de los derechos de toda la ciudadanía mediante el desarrollo tecnológico y la inclusión digital, en un país en el que durante 2024 sólo 15.5 por ciento de la población usó Internet para consultar información de Gobierno y apenas el 5.2 por ciento realizó algún pago al gobierno a través de alguna herramienta digital.

Este es el propósito fundamental del Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030, publicado este viernes 19 de septiembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y en el cual se resalta que en las áreas urbanas la cobertura de Internet alcanza el 99.72 por ciento y en las rurales se reduce al 61.32 por ciento.

En las comunidades con alta presencia indígena solo el 46.37 por ciento cuenta con cobertura de acceso a servicios digitales.

A las limitaciones tecnológicas, se suman desigualdades en habilidades digitales, pues el 19.2 por ciento de la población rural no sabe usar Internet y el 35.2 por ciento de las personas adultas mayores no conoce las ventajas de Internet.

Actualmente en México la complejidad en la realización de trámites administrativos, obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos. Por ello, el Programa Sectorial de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 propone la simplificación de trámites y servicios públicos en los tres órdenes de gobierno.

Pobres, los más afectados

Garantizar el derecho constitucional al Internet significa que de manera adicional a la provisión general de infraestructura de telecomunicaciones e internet y la facilitación de habilidades digitales en la población, los espacios públicos y lugares como escuelas y hospitales ofrezcan el servicio de manera universal, gratuita y con calidad.

En 2024, el 55.3 por ciento de los hogares mexicanos reportaron no utilizar internet por falta de recursos económicos.

A nivel de los hogares, el 20.4 por ciento de las personas que habitan en localidades indígenas no dispone de teléfono celular y el 64.4 por ciento carece de conexión a internet en el hogar. En total, más de 20 millones de personas en México no disponen de internet, de las cuales más de 12 millones viven en zonas urbanas y más de 7 millones viven en zonas rurales, según datos de Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024.

En 1989 se publicó un Decreto para que cualquier empresa interesada ofreciera el servicio de telefonía móvil en el país. Desde entonces, su uso ha tenido un crecimiento acelerado partiendo del 71.4 por ciento de personas con telefonía celular en 2014, al 81.7 por ciento de la población en la actualidad, se advierte en Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030.

Sin embargo, el uso de la telefonía celular entre la población en áreas rurales no se ha incrementado a la misma velocidad. Actualmente 68 por ciento de las personas en localidades menores a 2 mil 500 habitantes cuentan con un teléfono celular, lo que representa a más de 7.7 millones de personas del ámbito rural no tienen acceso personal a la telefonía móvil.

El despliegue de la infraestructura de telefonía móvil concesionada a operadores privados, históricamente, siguió una lógica de mercado, ocasionando el incremento de antenas de telecomunicaciones en ciudades de mayor densidad poblacional, dejando fuera localidades pequeñas que podrían tener incluso una mayor necesidad de comunicación.

El uso del Internet

Contar con las habilidades digitales necesarias para asegurar una conectividad significativa presenta esta realidad: el 19.2 por ciento de la población rural no sabe usar internet.

El 35.2 por ciento de la población adulta mayor reporta desconocer cómo usar internet, lo que equivale a 6.7 millones de personas en este segmento de edad.

Esta brecha digital no sólo limita el uso de la tecnología, sino que profundiza las desigualdades existentes en el acceso a derechos fundamentales como la educación, el empleo, la participación política, la cultura y los servicios públicos, perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad social.

Interacción con el Gobierno

¿Cuáles son los estados de la República en los cuales existe menos interacción a través de internet con los gobiernos federal, estatales y municipales?

La región Centro-Sur del país, que incluye Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como Nayarit y Michoacán, reportan los niveles más bajos del país, con entre 1.8 por ciento y 3.5 por ciento de la población que interactúa de alguna forma con la administración pública en sus tres niveles.

Sólo el 33 por ciento de los mexicanos reportó interacción con el gobierno como uno de los principales usos que le dan al internet. Ello les condujo a interactuar con un sistema complejo, disperso, heterogéneo, con multiplicidad de requisitos no homologados entre entidades y a través de procesos largos y con diversos espacios de discrecionalidad por parte de personas servidoras públicas.

Actualmente, existe una notable dispersión de los canales gubernamentales a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder a la realización de trámites oficiales. Las personas interesadas deben interactuar con múltiples portales digitales para realizar trámites federales, conocer sus requisitos, procesos y tiempos de respuesta; lo que genera duplicidad de registros, confusión y mayores tiempos de espera.

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, en 2024 existían en México más de siete mil trámites federales. Entre dichos trámites se encontraban algunos cuyos procedimientos facilitaban la existencia de espacios de discrecionalidad y corrupción. Por ejemplo, los procesos manuales de validación de requisitos excesivos, así como de documentos que habían sido emitidos por el mismo gobierno, lo que adicionalmente aumentaba los tiempos de respuesta.

Solo el 3 por ciento de los municipios del país han registrado sus trámites y servicios en el Registro Nacional de Trámites y Servicios (CNARTyS). Solo el 56 por ciento de las entidades federativas cuentan con evidencia de llevar a cabo análisis de impacto regulatorio a sus propuestas normativas. A su vez, en la administración Pública Federal no se contaba en 2024 con criterios claros para la simplificación y digitalización de trámites gubernamentales de manera general, como tampoco mecanismos formales y claros de coordinación interinstitucional para la homologación de trámites similares o concurrentes entre las distintas entidades y municipios del país.

Un plan de largo plazo

El Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 estima que en 2030, la Transformación Digital del Gobierno de México habrá establecido una base sólida para ofrecer a la sociedad mecanismos que reduzcan la desigualdad e inhiban la corrupción.

Se pretende mejorar en forma sustancial las condiciones de acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones en todo el país, con una reducción clara de las brechas territoriales y sociales en conectividad.

El Programa Espacial Mexicano se habrá consolidado como un pilar estratégico del desarrollo tecnológico nacional. Y para el año 2045 el Programa Espacial Mexicano habrá evolucionado hacia un sistema estratégico de soberanía científica, defensa civil, monitoreo ambiental y provisión de servicios remotos, con impacto directo en la calidad de vida.

La cultura digital será universal y se habrá establecido una ciudadanía plenamente empoderada para participar, fiscalizar y decidir en los asuntos públicos desde entornos digitales accesibles, transparentes y confiables.