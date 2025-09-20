Premios Ariel 2025: cómo seguir la gala, a qué hora es y qué películas compiten

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 10:41 pm

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para los premios Ariel, edición número 67, y premiar lo mejor del cine mexicano.

El propósito de este reconocimiento es estimular y acrecentar la excelencia del talento cinematográfico nacional, favorecer el crecimiento de la industria y propiciar el encuentro y el fortalecimiento de la comunidad cinematográfica de México.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo-).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAAC) se prepara para la apertura de los premios Ariel, edición número 67, el día de mañana sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

La entrega de los galardones será transmitida totalmente en vivo a través del canal 22 de la televisión abierta.

Este importante evento artístico reconoce la labor artística de cineastas, actrices y actores que dejan huella en el cine mexicano. En está ocasión serán 42 películas de 24 categorías distintas las participantes en la ceremonia que estarán compitiendo por las máximas preseas dentro de las categorías ficción y documental, largo y cortometraje.

¿Cuáles son las nominaciones de los Ariel 2025?

Mejor Película

Para la Mejor Película los premios valorarán los siguientes filmes:

  • La cocina
  • No nos moverán
  • Pedro Páramo
  • Sujo
  • Un actor malo

Largometraje Documental

Para esta categoría están contempladas las siguientes piezas:

  • Concierto para otras manos
  • El guardián de las monarcas
  • Estado de silencio
  • La falla
  • La mujer de estrellas y montañas
  • Tratado de invisibilidad

Mejor Cortometraje Documental

Para este género se encuentran entre las más destacadas las siguientes obras:

  • Anónima
  • Buscando un burro
  • Hasta encontrarlos
  • Pequeños zorros
  • Vientre de luna

Mejor Cortometraje de Ficción

Como mejor producción  de esta categoría se tomarán en cuenta las siguientes piezas:

  • El límite del cuerpo
  • La cascada
  • Passarinho
  • Spiritum
  • Viaje de negocios

Mejor Cortometraje de Animación

Los premios se debatirán entre estas obras animadas:

  • Aferrado
  • Dolores
  • Fulgores
  • La carretera de los perros
  • Ser semilla

Mejor Dirección

En este rubro se encuentran los siguientes cineastas:

  • Alonso Ruizpalacios – La cocina
  • Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo
  • Rodrigo Prieto – Pedro Páramo
  • Pierre Saint Martin – No nos moverán
  • Úrsula Barba Hopfner – Corina

Mejores Actores

Los premios tienen en la mira a los siguientes actores como:

  • Alfonso Dosal – Un actor malo
  • Juan Jesús Varela – Sujo
  • Juan Ramón López – Vergüenza
  • Raúl Briones – La cocina
  • Manuel García Rulfo – Pedro Páramo

Menciones especiales y proyecciones

En su cuenta de X, la AMAAC celebra la trayectoria de "Jacqueline Andere, figura imprescindible del cine, el teatro y la televisión por lo que será galardonada con el Ariel de Oro por su invaluable contribución artística y su legado imborrable en la cinematografía mexicana". 

De igual forma se premiará a Patricia Reyes Spíndola, que cuenta con "una carrera sólida en cine, teatro y televisión, ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual del país, consolidándose como una de las figuras más influyentes del medio artístico nacional", por lo que la "actriz, directora y productora  será galardonada con el Ariel de Oro, en reconocimiento a su destacada trayectoria", subrayó la AMAAC.

Además de la cobertura de la ceremonia, Canal Veintidós ha programado, dentro de su espacio Cinema 22 mexicano, dos cintas triunfadoras del Ariel, en distintos años:

La culta dama, de Rogelio A. González, reconocida con seis premios Ariel en 1958, incluidos Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película, a las 18:30 horas, previo a la 67ª entrega del Premio Ariel, y a la medianoche, La choca, de Emilio El Indio Fernández, también reconocida a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Esta transmisión se podrá seguir en vivo por la señal 22.1 y se podrá disfrutar nuevamente el domingo 21 de septiembre, a las 21:30 horas por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.

