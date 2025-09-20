Premios Ariel 2025: cómo seguir la gala, a qué hora es y qué películas compiten

El propósito de este reconocimiento es estimular y acrecentar la excelencia del talento cinematográfico nacional, favorecer el crecimiento de la industria y propiciar el encuentro y el fortalecimiento de la comunidad cinematográfica de México.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo-).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAAC) se prepara para la apertura de los premios Ariel, edición número 67, el día de mañana sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

La entrega de los galardones será transmitida totalmente en vivo a través del canal 22 de la televisión abierta.

Este importante evento artístico reconoce la labor artística de cineastas, actrices y actores que dejan huella en el cine mexicano. En está ocasión serán 42 películas de 24 categorías distintas las participantes en la ceremonia que estarán compitiendo por las máximas preseas dentro de las categorías ficción y documental, largo y cortometraje.

¿Cuáles son las nominaciones de los Ariel 2025?

Mejor Película

Para la Mejor Película los premios valorarán los siguientes filmes:

La cocina

No nos moverán

Pedro Páramo

Sujo

Un actor malo

Desde pequeño, David soñó con tocar el piano como su padre.

Pero nació con el síndrome de Miller, una condición genética que afecta huesos y extremidades. Con solo ocho dedos y brazos más cortos, decidió crear su propio estilo y seguir su pasión por la música. pic.twitter.com/lZtGSaeQAL — AMACC (@AcademiaCineMx) September 14, 2025

Largometraje Documental

Para esta categoría están contempladas las siguientes piezas:

Concierto para otras manos

El guardián de las monarcas

Estado de silencio

La falla

La mujer de estrellas y montañas

Tratado de invisibilidad

Mejor Cortometraje Documental

Para este género se encuentran entre las más destacadas las siguientes obras:

Anónima

Buscando un burro

Hasta encontrarlos

Pequeños zorros

Vientre de luna

Mejor Cortometraje de Ficción

Como mejor producción de esta categoría se tomarán en cuenta las siguientes piezas:

El límite del cuerpo

La cascada

Passarinho

Spiritum

Viaje de negocios

Con una carrera sólida en cine, teatro y televisión, Patricia Reyes Spíndola ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual del país, consolidándose como una de las figuras más influyentes del medio artístico nacional. pic.twitter.com/vb17ds5arY — AMACC (@AcademiaCineMx) September 12, 2025

Mejor Cortometraje de Animación

Los premios se debatirán entre estas obras animadas:

Aferrado

Dolores

Fulgores

La carretera de los perros

Ser semilla

Mejor Dirección

En este rubro se encuentran los siguientes cineastas:

Alonso Ruizpalacios – La cocina

Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo

Rodrigo Prieto – Pedro Páramo

Pierre Saint Martin – No nos moverán

Úrsula Barba Hopfner – Corina

Mejores Actores

Los premios tienen en la mira a los siguientes actores como:

Alfonso Dosal – Un actor malo

Juan Jesús Varela – Sujo

Juan Ramón López – Vergüenza

Raúl Briones – La cocina

Manuel García Rulfo – Pedro Páramo

Este 20 de septiembre, en la 67ª edición de los Premios Ariel, celebramos la trayectoria de Jacqueline Andere, figura imprescindible del cine, el teatro y la televisión pic.twitter.com/uOE8DiQRiy — AMACC (@AcademiaCineMx) September 5, 2025

Menciones especiales y proyecciones

En su cuenta de X, la AMAAC celebra la trayectoria de "Jacqueline Andere, figura imprescindible del cine, el teatro y la televisión por lo que será galardonada con el Ariel de Oro por su invaluable contribución artística y su legado imborrable en la cinematografía mexicana".

De igual forma se premiará a Patricia Reyes Spíndola, que cuenta con "una carrera sólida en cine, teatro y televisión, ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual del país, consolidándose como una de las figuras más influyentes del medio artístico nacional", por lo que la "actriz, directora y productora será galardonada con el Ariel de Oro, en reconocimiento a su destacada trayectoria", subrayó la AMAAC.

Además de la cobertura de la ceremonia, Canal Veintidós ha programado, dentro de su espacio Cinema 22 mexicano, dos cintas triunfadoras del Ariel, en distintos años:

La culta dama, de Rogelio A. González, reconocida con seis premios Ariel en 1958, incluidos Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película, a las 18:30 horas, previo a la 67ª entrega del Premio Ariel, y a la medianoche, La choca, de Emilio El Indio Fernández, también reconocida a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Esta transmisión se podrá seguir en vivo por la señal 22.1 y se podrá disfrutar nuevamente el domingo 21 de septiembre, a las 21:30 horas por MX Nuestro Cine, a través de la señal 22.2.