VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

El ataque para hundir un barco de Venezuela ejecutado por el ejército de Estados Unidos dejó un saldo de tres presuntos narcotraficantes muertos, de acuerdo con Trump.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este viernes que el ejército estadounidense hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.

En una publicación en Truth Social, el mandatario detalló que él personalmente ordenó al Secretario de Guerra ejecutar el ataque contra la embarcación venezolana.

De acuerdo con información compartida por el magnate, el ataque contra la embarcación venezolana se llevó a cabo cuando navegaba en aguas internacionales y provocó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.

ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!”, publicó Trump.

Por su parte, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un video que muestra el momento del ataque contra el buque venezolano, que presuntamente navegaba a través de una ruta que es usada para el tráfico de drogas hacia EU.

Cabe mencionar que esta es la cuarta embarcación procedente de Venezuela que es hundida por el ejército de Estados Unidos, esto luego de que el Presidente Trump ordenara el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe para frenar el tráfico de narcóticos desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.

STOP SELLING FENTANYL, NARCOTICS, AND ILLEGAL DRUGS IN AMERICA, AND COMMITTING VIOLENCE AND TERRORISM AGAINST AMERICANS!!! pic.twitter.com/p3BO1HHtby — The White House (@WhiteHouse) September 19, 2025

Venezuela afirma que está en "guerra no declarada" contra EU

Este viernes, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó el el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe como una "guerra no declarada", esto luego de los recientes ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico.

"Es una guerra no declarada. Ya ustedes ven como personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa", señaló.

Además, el funcionario venezolano reclamó que "con tanta tecnología y tanto poder" el ejército estadounidense recurra a bombardear embarcaciones venezolanas en lugar de interceptarlas.