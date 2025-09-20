VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 8:38 pm

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.

Artículos relacionados

El ataque para hundir un barco de Venezuela ejecutado por el ejército de Estados Unidos dejó un saldo de tres presuntos narcotraficantes muertos, de acuerdo con Trump.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este viernes que el ejército estadounidense hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.

En una publicación en Truth Social, el mandatario detalló que él personalmente ordenó al Secretario de Guerra ejecutar el ataque contra la embarcación venezolana.

De acuerdo con información compartida por el magnate, el ataque contra la embarcación venezolana se llevó a cabo cuando navegaba en aguas internacionales y provocó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!”, publicó Trump.

Por su parte, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un video que muestra el momento del ataque contra el buque venezolano, que presuntamente navegaba a través de una ruta que es usada para el tráfico de drogas hacia EU.

Cabe mencionar que esta es la cuarta embarcación procedente de Venezuela que es hundida por el ejército de Estados Unidos, esto luego de que el Presidente Trump ordenara el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe para frenar el tráfico de narcóticos desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.

Venezuela afirma que está en "guerra no declarada" contra EU

Este viernes, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó el el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe como una "guerra no declarada", esto luego de los recientes ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico.

"Es una guerra no declarada. Ya ustedes ven como personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa", señaló.

Además, el funcionario venezolano reclamó que "con tanta tecnología y tanto poder" el ejército estadounidense recurra a bombardear embarcaciones venezolanas en lugar de interceptarlas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Semana crítica para Milei.
2

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

Jimmy Kimmel
3

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
4

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
5

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

6

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
7

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
8

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego
9

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego

10

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
11

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
12

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
13

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
14

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
15

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Lotería Nacional informó que el Sorteo “México con M de Migrante”, el primero con causa de la Presidenta Sheinbaum, fue un éxito y logró récord de ganancias.
1

La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
2

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

3

#PuntosyComas ¬ Indígenas y adultos mayores mexicanos, marginados en era de Internet

Semana crítica para Milei.
4

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
5

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
6

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
7

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
8

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

Jimmy Kimmel
9

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Al menos 9 millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025.
10

Segundo Simulacro Nacional 2025 moviliza a más de 9 millones de alumnos y docentes

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
11

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

12

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa