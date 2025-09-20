La mexicana Alegna González gana medalla de plata en Mundial de Atletismo Tokio 2025

Además de ganar la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros, Alegna González impuso un nuevo récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La marchista mexicana Alegna González Muñoz brilló durante su actuación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al conseguir la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros femenil.

La deportista, originaria del municipio de Ojinaga en el estado de Chihuahua, logró un tiempo de una hora 26 minutos y 06 segundos durante la prueba, con lo que logró implantar un nuevo récord americano.

Durante la competencia, la marchista logró mantenerse en el grupo puntero todo el recorrido y cruzó la meta solo por detrás de la española María Pérez, quien registró una hora 25 minutos y 54 segundos, mientras que la japonesa Nanako Fujii completó el podio con un tiempo de una hora 26 minutos y 18 segundos.

¡SUBCAMPEONA MUNDIAL! 🇲🇽 🥈 La marchista olímpica Alegna González conquista la medalla de plata en 20km con un tiempo de 1:26:06h e impone récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo #Tokio2025. ¡Muchas felicidades! 👏🏻 pic.twitter.com/JUFGishP1x — CONADE (@conadeoficial) September 20, 2025

Alegna González no pudo competir en la prueba de marcha 35 kilómetros debido a una molestia estomacal, pero afortunadamente pudo reponerse y subir al podio en el Estadio Nacional de Tokio, durante el penúltimo día de actividades del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Con este triunfo, la marchista mexicana, quien ha sido finalista olímpica en tres ocasiones, obtuvo su primera presea mundialista en la categoría senior, luego de que también se coronó que en la prueba 10 mil metros durante el Campeonato Mundial Sub-20 Tampere 2018, celebrado en Finlandia.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) recalcó que la atleta fue preparada por el entrenador Ignacio Zamudio en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Al ganar la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros, Alegna González le dio su segunda presea a México durante el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025; la primera fue obtenida por Uziel Muñoz en impulso de bala.