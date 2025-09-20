Clara Brugada firma acuerdo para garantizar vivienda digna a damnificados del 19S

Está acción de gobierno contempló la reconstrucción de más de 22 mil viviendas, de las cuales más de 19 mil lograron su conclusión, por lo que la labor de su gestión es concluir las restantes.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, se comprometió el día de hoy a concluir el el proceso de reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas por el sismo que azotó la capital en septiembre de 2017.

"Aquí estamos para hacer un compromiso con ustedes y con todos los grupos de damnificados (...), el compromiso es concluir el próximo año, en el primer semestre del año, ese es el objetivo", indicó Brugada Molina al señalar que se destinarán los recursos públicos necesarios.

Ante colectivos vecinales y familias afectadas, Brugada Molina recordó que el proceso de reconstrucción comenzó con con la pasada administración y que para el Gobierno que encabeza "es una prioridad concluir la reconstrucción de viviendas afectadas".

La mandataria capitalina anunció una inversión de 3 mil 700 millones de pesos para finalizar la deuda social que se tiene con los todavía damnificados por el sismo de aquél año.

"Con motivo del octavo aniversario del sismo que afectó a nuestra ciudad el 19 de septiembre del 2017, tengo a bien firmar el siguiente Acuerdo General en beneficio de las damnificadas y los damnificadas del terremoto, con el fin de culminar el proceso de reconstrucción tal y como lo establece la Ley y el Plan para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México", subrayó Brugada Molina.

Hoy firmamos el Acuerdo para la Reconstrucción de Viviendas afectadas por el sismo de 2017, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de nuestra ciudad. En mi gobierno asumimos el compromiso de garantizar vivienda digna para todas y todos, combatiendo de frente la corrupción… pic.twitter.com/ZdmnhT7D6W — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 20, 2025

Brugada anuncia cuatro compromisos

El primero de ellos, se refiere al compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que todos los damnificados y las damnificadas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 accedan al derecho a la vivienda.

En segunda instancia, la Jefa de Gobierno garantiza lo necesario para que las obras de rehabilitación o reconstrucción concluyan íntegramente y se entreguen viviendas adecuadas y con todas las condiciones de habitabilidad que establecen las leyes.

El tercer compromiso busca impulsar un modelo de planeación urbana sostenible, justo y democrático. En este sentido, se comprometió a continuar la lucha contra la corrupción del sector inmobiliario y, así, evitar los riesgos para la seguridad de las viviendas y las afectaciones del ordenamiento territorial de la ciudad.

Por último se garantiza que el proceso de reconstrucción culmine a más tardar durante el primer semestre del 2026 y con los recursos presupuestales suficientes.

Los acuerdos fueron signados por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y los titulares de las secretarías de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y de Vivienda, Inti Muñoz; así como representantes de colectivos y organizaciones de damnificados.