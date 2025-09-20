"Denim Reimaginado" celebra la creatividad y visión de 13 diseñadores mexicanos

Entre los diseñadores se encuentran nombres como Ricardo Beristain y Alexia Ulibarri que reutilizan piezas de mezclilla para crear prendas nuevas.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Denim Reimaginado, es un proyecto de Levi’s que celebra la innovación y la creatividad a través de la visión de 13 diseñadores mexicanos, quienes reinventan el ícono del denim con propuestas que reflejan la riqueza y diversidad de la moda local.

Los 13 creadores reafirman ese espíritu de la autoexpresión que caracteriza a Levi’s al dar nueva vida a un clásico, transformando piezas reutilizadas de mezclilla mediante el upcycling y convirtiéndolas en looks únicos.

La moda mexicana, con su riqueza de visiones, se convierte en un aliado natural para Levi’s en este viaje de expresión, en el que hay autenticidad, creatividad y un profundo respeto por la individualidad.

¿Quiénes participan?

Los 13 diseñadores que participa son:

Alejandra de Coss

Montserrat Messeguer

Alexia Ulibarri

NoName

Boyfriend’s Shirt

Nugget

Caballería

Olmos y Flores

Eliana Studio

Ricardo Beristain

Estudio 1999

Zurce

Iván Ávalos

Cada uno de ellos aportan su visión única para mostrar cómo el denim puede transformarse y reinventarse continuamente, celebrando la diversidad cultural del país.

Este proyecto busca abrir la puerta a la creatividad para que cada persona pueda personalizar y reinterpretar sus prendas, encontrando en el denim un medio para reflejar su propio estilo. En los Tailor Shops de Levi’s, ubicados en Madero, Artz, Antara y Satélite, así como en tiendas emblemáticas como Perisur, Santa Fe, Delta, Buenavista, Angelópolis y Galerías Guadalajara, los amantes del denim pueden experimentar esa libertad, llevando cada pieza al siguiente nivel y convirtiéndola en un reflejo auténtico de su identidad.

Algunas de las piezas creadas estarán en exhibición en la tienda de Madero, llevando el espíritu de Denim Reimaginado a un espacio abierto al público y permitiendo que más personas se acerquen a esta experiencia de creatividad y autoexpresión.