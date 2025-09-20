Återställa, la colección creada a partir de la reutilización de residuos textiles

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 6:30 am

Återställa

Artículos relacionados

¿Sabías que en la Ciudad de México se desechan 3.7 millones de toneladas de residuos textiles cada año y menos del 1 por ciento se recicla?

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- IKEA presentó Återställa 2026, una colección que destaca por su origen, creada a partir de la reutilización de residuos textiles donados por clientes y del desperdicio generado en la operación de sus tiendas, transformados en piezas funcionales y sostenibles dándoles una segunda vida.

A través de un proceso circular, los textiles recuperados se convierten en hilo que, gracias a la colaboración con la empresa social mexicana Someone Somewhere, es tejido por artesanos de Oaxaca para dar vida a accesorios como fundas para laptop, cojines, organizadores de viaje y más.

“Esta colección no solo es funcional: es un testimonio de lo que es posible cuando la sostenibilidad se une con el propósito. Cada pieza refleja la habilidad, el cuidado y la herencia cultural de artesanos mexicanos que, a través de este proyecto, acceden a empleos dignos y nuevas oportunidades”, señaló Karla Pino, Sales Leader de IKEA Oceanía.

Por parte de Someone Somewhere, su co-fundadora Fátima Alvarez, explicó que colaborar con IKEA les permite llevar más allá su misión de generar empleo digno para comunidades vulnerables. "Cada textil reciclado se convierte en una oportunidad real de desarrollo para los artesanos de Oaxaca, quienes, con su talento y tradición, transforman residuos en productos únicos con un impacto positivo para las personas y el planeta", agregó.

La industria textil es una de las más contaminantes del planeta: tan sólo en la Ciudad de México se desechan 3.7 millones de toneladas de residuos textiles cada año, y menos del 1 por ciento se recicla. Con iniciativas como Återställa 2026, IKEA impulsa un cambio en la forma en que se consumen los textiles y en cómo se genera impacto, demostrando que es posible reducir desperdicios y al mismo tiempo apoyar a comunidades vulnerables.

Recolección de textiles

El programa de recolección de textiles en tiendas IKEA invita a los clientes a donar ropa de cama, cortinas y prendas en desuso. A cambio, reciben un cupón para utilizar en su próxima compra. Los materiales recolectados son enviados a reciclar y transformados en hilos que posteriormente se convierten en nuevos productos de la colección. La recolección de textiles seguirá activa hasta el domingo 28 de septiembre de 2025.

Hasta el momento, en las tres tiendas de IKEA en el país se han recibido las siguientes donaciones de textiles:

  • 200 kg en IKEA Oceanía
  • 170 kg en IKEA Guadalajara
  • 120 kg en IKEA Puebla

La colección refleja resultados tangibles que muestran el impacto de esta iniciativa:

  • 1 mil 440 horas de trabajo generado en Michoacán y Oaxaca
  • 1 mil 371 kg de textiles reciclados para crear la tela
  • 3 mil 132 metros de tela reutilizada del Tostero de IKEA
  • 1 mil 800 metros de Circuloom creados

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La tragedia y la farsa del huachicol

"En definitiva, sólo nos resta cerrar con Marx aquello de que la historia se repite dos veces,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Semana crítica para Milei.
1

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

Jimmy Kimmel
2

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
3

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

Mina Aranzazu en Concepción del Oro
4

VIDEO, Parte 1 ¬ Este pueblo es un infierno. La mina usa explosivos a 600 metros...

5

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

6

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, se comprometió a concluir el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo de 2017. 
7

Clara Brugada firma acuerdo para garantizar vivienda digna a damnificados del 19S

Valle de Bravo
8

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
9

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

Filosofía, ¿para qué?
10

Filosofía… ¿para qué?

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
11

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
12

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
13

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

14

La tragedia y la farsa del huachicol

15

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Valle de Bravo
1

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Mina Aranzazu en Concepción del Oro
2

VIDEO, Parte 1 ¬ Este pueblo es un infierno. La mina usa explosivos a 600 metros...

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para los premios Ariel, edición número 67, y premiar lo mejor del cine mexicano.
3

Premios Ariel 2025: cómo seguir la gala, a qué hora es y qué películas compiten

El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a estudiantes de nivel secundaria.
4

Beca Rita Cetina: checa requisitos y pasos para registrar a estudiantes de secundaria

Joven disfrazado de "El Chavo del 8" fue detenido en Brasil por portación de drogas.
5

VIDEO ¬ “El Chavo del 8” brasileño es capturado con mariguana en operativo policial

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
6

Juez dicta prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena; permanecerá en El Altiplano

La Lotería Nacional informó que el Sorteo “México con M de Migrante”, el primero con causa de la Presidenta Sheinbaum, fue un éxito y logró récord de ganancias.
7

La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
8

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

9

#PuntosyComas ¬ Indígenas y adultos mayores mexicanos, marginados en era de Internet

Semana crítica para Milei.
10

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
11

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
12

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda