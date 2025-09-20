Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 8:24 am

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.

Un reporte de emergencia vía radio que denunció la retención ilegal de una persona, propició la rápida intervención de las autoridades policiacas para dar con los presuntos responsables. 

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) encabezó ayer un operativo en la localidad de Puerta Grande, en el Municipio Ixtapan de la Sal, Estado de México, que resultó en la detención de siete personas -seis de origen extranjero-, presuntos integrantes de una banda de secuestradores.

"La rápida intervención y respuesta a una solicitud de emergencia por parte de la secretarías de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, permitió la detención de cinco hombres y dos mujeres como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad", publicó la dependencia estatal en su cuenta de X.

En el inmueble de Puerta Grande se encontró, además, la presencia de cuatro leones en cautiverio, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició el protocolo para valorar el estado en el que se encontraban estos animales.

De acuerdo con la información oficial emitida por la SSEM, un llamado de emergencia vía radio que reportó la retención de una persona contra su voluntad, activó las alertas de estas corporaciones para que se trasladaran al rancho donde se encontraba la víctima.

La víctima refirió haber sido retenida desde el pasado 16 de septiembre cuando llegó al rancho y, desde entonces, no le permitieron retirarse. Personal de la SSEM le brindó el resguardo y protección protocolario.

Las autoridades detuvieron por estos hechos a "Kelvin 'N'  de 23 años; Diana 'N' de 28 años y José 'N' de 24 años; todos de nacionalidad venezolana; además de Nairobis 'N' de 36 años, oriunda de Cuba; Yaiza 'N' de 18 años, de España; Camilo 'N' de 28 años proveniente de Colombia y Ángel 'N' de 56 años de edad; quienes después de conocer el constitutivo del ilícito y sus derechos, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su estatus legal", subrayó la dependencia.

Por orden del Ministerio Público, el lugar se encuentra custodiado por elementos de seguridad. La SSEM recuerda que los contactos para iniciar un procedimiento de denuncia son los siguientes:

  • 089 denuncia anónima
  • 911 número de emergencias
  • Facebook: @SSE.Edomez
  • X: @SS_Edomex
En el rancho de Puerta Grande fueron localizados cuatro leones que permanecían en cautiverio. Foto: X @SS_Edomex

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

