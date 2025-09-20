VIDEO ¬ Presidencia suspende a funcionario que agredió a reportero en Guerrero

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 10:22 am

El periodista Sergio Ocampo fue agredido por un  funcionario de Comunicación Social tras la conclusión de un acto oficial de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidencia de la República suspendió de sus funciones al empleado del área de comunicación social que ayer agredió al corresponsal del diario La Jornada, Sergio Ocampo Arista, durante el informe de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo, Guerrero.

En un comunicado, la vocería del Gobierno de México, detalló que tras la agresión suspendió al responsable identificado como Ruslán Aranda Hernández, integrante del equipo de Comunicación Social de la mandataria.

“La persona involucrada en estos hechos ha sido suspendida en tanto se completan las investigaciones de lo ocurrido y se tomarán las medidas necesarias en consecuencia”, subrayó el área de Comunicación.

En el video que circula en redes sociales puede observarse el momento en que Sergio Ocampo es agredido por el funcionario de Comunicación Social, quien intenta bloquear el paso a Ocampo propinando golpes y aventando una silla al rostro del comunicador.

El periodista relató a La Jornada que "al concluir el acto, después de permanecer unas tres horas en el lugar donde se ubicó a los representantes de los medios locales y nacionales, varios reporteros nos trasladamos a una de las salidas; al llegar a la valla, un compañero periodista, del diario El Sur, me dijo: ‘Don Sergio, no permiten salir’ [...]".

"Entonces dije a uno de los responsables de la logística de Presidencia: ‘ya se fue la presidenta’, con el objetivo de que nos dejara salir; hubo jaloneos, que después pasaron a los golpes; posteriormente el individuo me lanzó una silla, que me pegó en el pómulo derecho, sin mayores consecuencias", indicó a su casa editorial.

Tras la agresión, Sergio Ocampo recibió disculpas por parte del área de Comunicación Social y la Vocería del Gobierno, quienes reafirmaron el compromiso por el respeto a las y los integrantes del los medios de comunicación para garantizar la labor periodística "en todo momento".

"Tras conocerse lo ocurrido en el acto público de esta tarde en Chilpancingo, Guerrero, esta Coordinación se puso en contacto con el reportero Sergio Ocampo, a quien se le ofreció una disculpa", detalló.

Reporteros y organizaciones de periodistas se solidarizaron con Ocampo Arista y reprobaron la agresión, exigieron una investigación y justicia para el reportero.

Sergio Ocampo ha ejercido el periodismo en la entidad por más de 40 años. Fundó, también, Radio Universidad-Pueblo. Como profesional se ha encargado de cubrir los fenómenos de la guerrilla, narcotráfico, desplazamientos forzados, masacres, la crisis de desaparición forzada y los movimientos sociales en la entidad.

