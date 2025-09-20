Esposa e hijo de "Lord Padel" seguirán en prisión; Jueza ve riesgo para la víctima

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 1:17 pm

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.

Las autoridades judiciales del Estado de México negaron el cambio de medida cautelar para la esposa e hijo de "Lord Pádel", por lo que permanecerán recluidos hasta la realización de su nueva audiencia en octubre. 

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Una Jueza de Control del Estado de México (Edomex) ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', conocido como "Lord Pádel", acusado de propinar una golpiza al instructor Israel Morales del Club Alfa Pádel en Atizapán de Zaragoza en julio pasado.

La defensa de los implicados en la agresión contra el instructor, promovió un cambio de medida cautelar para Karla 'N' y Germán 'N', quienes cumplieron poco más de un mes recluidos en el centro penitenciario Juan Fernández Albarrán, localizado en San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla.

Tras más de 10 horas de audiencia, la juzgadora señaló la inconveniencia de modificar la medida cautelar para garantizar la seguridad e integridad de la víctima y el testigo de los hechos, por lo que decretó que la prisión preventiva justificada tenía que mantenerse.

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.
Los cuatro implicados en la agresión contra el instructor Israel Morales. Karla 'N' y Germán 'N', permanecerán en prisión. Foto: FGJEM

La abogada que promovió el cambio en la medida cautelar argumentó que los detenidos se encuentra delicados, incluso aludió a la baja de peso de su clienta Karla "N", por lo que consideró la respuesta de la Jueza como excesiva.

Ante la decisión de la Jueza, la defensa anunció que interpondrá un amparo para intentar revertir la medida. Será en octubre cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia del caso, en la que deberán presentarse los cuatro imputados.

El pasado 19 de agosto se vinculó a proceso al empresario Alejandro 'N', conocido como "Lord Pádel"; a su hijo, Germán 'N'; a su esposa Karla 'N'; y su socio, Othón 'N' por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por participar en una golpiza contra un instructor de Pádel en el Estado de México ocurrida el 19 de julio.

Cabe mencionar que Alejandro 'N' y Othón 'N' fueron puestos en libertad debido a que ambos cuentan con un amparo federal para no ser detenidos.

