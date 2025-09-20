Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 27, informa Salud-CdMx

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 2:24 pm

La Ssa informó que los fallecidos tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a 27 personas.

El fallecimiento de Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, aumentó la cifra de fallecidos por el accidente en la Concordia, en Iztapalapa; es la víctima mortal número 27.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este sábado que la cifra de personas que han perdido la vida tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 27.

De acuerdo con el reporte de la dependencia actualizado a las 11:00 horas, 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecimientos. En las últimas horas se dio a conocer la muerte de Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien estuvo hospitalizado por más de una semana.

Horas antes antes se reportó la muerte de Erik Vicente Acevedo Romero de 33 años de edad, quien era el chofer de un microbús que quedó calcinado en el lugar de los hechos; así como de María Salud Molina, de 59 años, que viajaba en calidad de pasajera de la misma unidad de transporte público.

Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), precisó en un conferencia de prensa el pasado 13 de septiembre, que la pipa de gas de la empresa Silza provenía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en la Alcaldía Tláhuac.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad.

La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Por otro lado, la empresa Transportadora Silza anunció el pasado miércoles 17 que destinará recursos adicionales a los seguros ya existentes, con el fin de garantizar que las personas lesionadas y los familiares de quienes perdieron la vida reciban la indemnización y el apoyo económico correspondientes.

La compañía confirmó que presentó cuatro pólizas de seguro vigentes ante las autoridades, pero aseguró que sumará recursos propios para cubrir de manera íntegra los daños ocasionados por el accidente.

Vecinas y vecinos continúan llevando veladoras al memorial que sigue creciendo en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas. Quienes asisten rezan por quienes sobrevivieron y continúan internados en los hospitales. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran:

  • Armando Antillon Chávez, 45 años.
  • Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años.
  • Misael Cano Rodríguez, 39 años.
  • Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años.
  • Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años.
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 años.
  • Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años.
  • Eduardo Noé García Morales, sin definir.
  • José Gabriel Hernández Méndez, 17 años.
  • Juan Antonio Hernández Betancourt, sin definir.
  • Jorge Islas Flores, 50 años.
  • Alicia Matías Teodoro, 49 años.
  • Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años.
  • Gilberto Arón, 47 años
  • Jesús Joel Tovar García, de 40 años.
  • Edgar Santiago Álvarez, 51 años.
  • Omar Alejandro García Escorsa, 28 años.
  • Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
  • Fernando Soto Munguía, 34 años.
  • Eduardo Armas Romero, 30 años.
  • Norma Ortega Chávez, 50 años.
  • Abril Castañeda Díaz, 34 años.
  • Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años.
  • Jovani Martinez Llanos, de 17 años.
  • María Salud Juarrita Molina, de 25 años.
  • Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años de edad.
  • Ricardo Corona Hernández, de 38 años.

