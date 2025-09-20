Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 2:00 pm

Ahora las empresas que quieran contratar a un extranjero altamente calificado tendrán que contemplar un pago adicional de 100 mil dólares al salario del trabajador.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para imponer una tarifa de 100 mil dólares (1.8 millones de pesos, aproximadamente) a las visas H-1B, que están pensados para mano de obra extranjera altamente cualificada en sectores especializados, y evitar así el "abuso" que, según las autoridades estadounidenses, se estaba cometiendo hasta ahora contra los trabajadores de Estados Unidos (EU).

“Necesitamos excelentes trabajadores, y esto prácticamente garantiza que eso es lo que sucederá”, declaró Trump desde el Despacho Oval, donde funcionarios destacaron que la medida será un incentivo para que las empresas contraten a trabajadores estadounidenses.

Así, el decreto busca ser una vía para contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en campos especializados y restringirá la entrada de trabajadores a menos que esté acompañada del pago, detalló un funcionario de la Casa Blanca.

Para la Administración de Donald Trump, las empresas de sectores como el tecnológico habrían estado aprovechándose de este programa de visados para contratar a extranjeros sin las correspondientes capacidades ni cualificación, provocando que trabajadores estadounidenses fueran "despedidos" y sus salarios tendieran a caer.

"El programa de visas de no inmigrante H-1B se creó para traer trabajadores temporales a Estados Unidos para que desempeñaran funciones adicionales y altamente calificadas, pero se ha explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra menos cualificada y peor remunerada", reza el documento emitido por la Casa Blanca con la proclamación de la nueva tarifa.

Las autoridades estadunidenses afirmaron que el visado H1-B fue diseñado para "cubrir puestos de trabajo para los que no hay trabajadores estadounidenses altamente cualificados y con formación" y, en cambio, "perjudica los salarios y las oportunidades laborales" de los empleados nacionales.

De esta forma, las empresas que busquen contratar a un trabajador de estas características deberán pagar 100 mil dólares además de su salario, lo que provocará que las empresas prefieran capacitar "a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país" en vez de a un extranjero no cualificado. "Simplemente no es económico", aseveró el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Junto a la medida, Trump estaríaplaneando pedir a la Secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados el programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.

De acuerdo con The New York Times, es probable que la visa H-1B enfrente impupnaciones legales pero, de mantenerse, las empresas que contraten trabajadores internacionales calificados pagarían 100 dólares anuales por cada empleado durante un máximo de seis años.

Según un funcionario de la Casa Blanca esta visa aplicará únicamente a los nuevos solicitantes.

El Times destacó: "Muchas industrias dependen de las visas H-1B para cubrir puestos de trabajo, incluyendo la tecnología y las finanzas. Hospitales y universidades también las utilizan ampliamente. La nueva tarifa podría afectar sustancialmente su capacidad para cubrir puestos de trabajo, transformando la composición de la fuerza laboral del país".

A finales de junio, agregó NYT, Amazon contaba con más de 10 mil trabajadores con visas H-1B, según datos del Gobierno estadounidense, la cifra más alta entre todas las empresas. Otros beneficiarios importantes de la labor estos extranjeros altamente calificados fueron Microsoft, Meta, Apple, Google, JPMorgan Chase, Walmart y Deloitte.

