"El Chacal", presunto líder de "Los Tanzanios", es detenido en la Cuauhtémoc, CdMx

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 2:56 pm

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, anunció la detención de Juan Manuel 'N', identificado como presunto generador de violencia en el oriente de la CdMx.

Juan Manuel "N", presunto líder de "Los Tanzanios", es considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), anunció este sábado la detención de Juan Manuel "N", alias "El Chacal", presunto líder del grupo generador de violencia conocido como "Los Tanzanios", que opera principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc.

"Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, compañeros de la SSC-CdMx detuvieron a un Juan Manuel 'N', identificado como uno de los líderes de un grupo delictivo generador de violencia en el oriente de la Ciudad", publicó el funcionario en su cuenta de X.

La dependencia capitalina añadió que junto a "El Chacal" fue capturada una mujer y se aseguraron casi 300 dosis de presunta droga y un vehículo. Tanto los individuos como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para continuar con las investigaciones.

En un comunicado, las autoridades detallaron que la aprehensión de ambas personas se registró cuando agentes de seguridad detectaron actividades inusuales dentro un vehículo color gris, con placas del Estado de Morelos, y los sorprendieron in fraganti manipulando droga.

De acuerdo a los protocolos de actuación policial, los elementos pidieron que los individuos descendieran de la unidad para realizar una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron 100 bolsitas con posible crystal y 196 con aparente mariguana, así como 200 gramos con probable mariguana a granel.

Juan Manuel "N", agregaron, ya contaba con antecedentes penales al estar recluido por lo menos en tres ocasiones por la comisión de diversos delitos:

  • En 1997 por el delito de Robo.
  • En 2005 por Robo agravado calificado.
  • En 2024 por Delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.
Se aseguraron casi 300 dosis de presunta droga y el vehículo en el que operaban los presuntos responsables. Foto: @PabloVazC

El titular de la SSC-CdMx reiteró que se continúa "trabajando con investigación e inteligencia y realizando acciones operativas en las 16 alcaldías para detener a quienes cometen delitos y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz".

