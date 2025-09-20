¿No te llegó la alerta sísmica a tu celular? La ATDT te dice las 4 posibles causas

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 3:59 pm

El Simulacro Nacional de este año se diseñó para probar la efectividad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México mediante la telefonía celular; no obstante, algunos dispositivos no recibieron la notificación. 

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Ayer, durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, el Gobierno de México puso a prueba, por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo. Sin embargo, esto no sucedió en todos los casos. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ofreció cuáles podrían ser las cuatro razones de que no sonará la alerta en tu celular.

De acuerdo con el protocolo del Simulacro Nacional en México, para alertar a las y los ciudadanos se tenía previsto el uso de la mensajería celular que notificaría el comienzo de este ensayo y tenía la intención de llegar a más de 80 millones de celulares por todo el país.

 ¿Por qué no me llegó la Alerta Sísmica al celular?

José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, explicó previamente que algunos celulares configurados antes de marzo 2023 no recibirían la alerta sísmica, pero el porcentaje de los afectados es muy bajo. Estas son otras cuatro razones por las que quizá no se activó la alerta en algunos dispositivos:

  • Celular sin red: Es necesario que el dispositivo tenga conexión a la red, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G. Si el dispositivo se encontraba en un lugar sin señal, es probable que no se haya recibido la notificación.
  • Celular apagado: Si el celular está apagado, no hay forma de que el usuario reciba la alerta.
  • Alertas de emergencia no activadas: La configuración predeterminada de la mayoría de los celulares permite la recepción de alertas de emergencia. En caso de que no te haya llegado la notificación es necesario activarla.
  • Celular fuera de la zona de riesgo: Las alertas sísmicas están diseñadas para advertir sólo a quienes se encuentran en zonas de riesgo. Si el usuario estaba fuera de esta área, no recibiría la notificación.

¿Cómo recibir la alerta y participar?

Para poder recibir las alertas sísmicas en el futuro, las y los usuarios deberán configurar sus dispositivos activando las alertas inalámbricas. Así puedes hacerlo:

  • Dispositivos Android: Ve a “Ajustes”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas de emergencia inalámbricas”.
  • Dispositivos iOS: Accede a “Configuración”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas gubernamentales”.

Si los problemas persisten o no puede activar correctamente las alertas, el o la usuaria puede marcar al 079 para recibir asistencia técnica personalizada.

La ATDT destacó que para recibir las alertas no es necesario descargar ninguna aplicación adicional ni tener saldo o conexión a Internet, basta con tener suficiente batería y estar conectado a la red telefónica.

