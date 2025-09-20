Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 4:49 pm

SSPC realiza operativo Acolman.

Las Fuerzas Armadas decomisaron dosis de droga, cartuchos útiles, dos vehículos y dos motocicletas durante un operativo en Acolman, donde se resguardaban integrantes de una célula criminal que operaba en Iztapalapa.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Las Fuerzas Armadas de México detuvieron a cinco integrantes de una célula delictiva, conocida como "Los Bonitos", dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia, en un operativo conjunto realizado en el municipio de Acolman, Estado de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que la organización criminal tenía su base de operaciones en la Alcaldía Iztapalapa.

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres identificadas como las principales líderes del grupo: Wendy Bonito Flores y Erika Bonito Flores. Junto a ellas fueron capturados Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández, presuntos operadores de la misma organización.

“Derivado de labores de investigación se identificó la operación de una célula delictiva con base en la alcaldía Iztapalapa, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. Como parte del seguimiento, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes”, explicó la SSPC en un comunicado.

La acción se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con participación conjunta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), SSPC, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

La dependencia federal indicó que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, mediante las cuales se recopilaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para catear el inmueble.

El cateo se ejecutó en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas las cinco personas. En el lugar se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y diversas dosis de droga. También se incautaron 57 mil pesos en efectivo y documentación considerada clave para el avance de las investigaciones.

SSPC realiza operativo Acolman.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que se localizaron dosis de droga en el inmueble de Acolman. Foto: SSPC

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso por continuar trabajando en estrecha coordinación con autoridades locales, a fin de garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional y detener a generadores de violencia”, concluyó la SSPC.

Extorsión, el delito que más crece en México

México enfrenta un problema grave que no ha dejado de crecer en los últimos años: la extorsión. Este delito, que golpea a todos los estratos de la sociedad, ha generado estragos económicos, miedo social e impunidad persistente. Ante su avance, el Gobierno federal anunció en julio una serie de estrategias y reformas para enfrentarlo de manera frontal y urgente.

De acuerdo con un reporte del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, presentado el pasado 8 de julio, la extorsión aumentó 27.7 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025. Es el único de los 11 delitos de alto impacto que muestra una tendencia sostenida al alza, por encima de feminicidios, secuestros, robos y lesiones por armas de fuego.

 

La extorsión se presenta principalmente en dos modalidades: mediante llamadas telefónicas, mensajes por redes sociales o aplicaciones como WhatsApp, y a través del cobro de derecho de piso. Este último afecta desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones, además de personas físicas.

El impacto económico es profundo. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi, en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con una tasa de mil 562 casos por cada 10 mil negocios. Fue el ilícito más reportado en al menos 18 entidades del país.

