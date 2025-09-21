Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 6:07 pm

Víctimas de la Concorida

El Gobierno del Estado de México informó que, a través de su Banco de Tejidos, pondrá a disposición de manera gratuita el material requerido por los hospitales que atienden a las personas lesionadas en el accidente ocurrido en Iztapalapa.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Banco de Tejidos del Estado de México dio a conocer este sábado que donará 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para atender a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

"Como parte del apoyo que el Gobierno del Estado de México ha brindado a las personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud, a través del Banco de Tejidos, entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes", explicó la institución en un comunicado.

Héctor Hernández Acosta, representante del Banco de Tejidos del INR, recibió los tejidos que se utilizarán para seis personas que continúan hospitalizadas, lo que permitirá atender las lesiones que sufrieron en el percance ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Macarena Montoya Olvera y la Directora del Banco de Tejidos, Ingrid Pérez Espejel, destacaron que, por indicaciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha incrementado la producción de estos insumos y se ha puesto a disposición el abasto suficiente para brindar, de manera gratuita, el material que requieran los nosocomios que atienden a las personas lesionadas del accidente.

"El Gobierno mexiquense mantiene la atención y el acompañamiento a las personas afectadas. Gracias a los cuidados médicos especializados, siete mexiquenses ya fueron dados de alta por mejora clínica, mientras que siete más continúan hospitalizados y reciben seguimiento permanente", añadió la Secretaría de Salud del Edomex.

Asimismo, explicó que por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez, se mantiene una coordinación estrecha con instituciones federales como el ISSSTE y el IMSS, así como con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para garantizar atención integral a víctimas y familiares del incidente.

Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de personas que han perdido la vida tras el accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 27.

De acuerdo con el reporte de la dependencia actualizado a las 11:00 horas, 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecimientos. En las últimas horas se dio a conocer la muerte de Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien estuvo hospitalizado por más de una semana.

Horas antes antes se reportó la muerte de Erik Vicente Acevedo Romero de 33 años de edad, quien era el chofer de un microbús que quedó calcinado en el lugar de los hechos; así como de María Salud Molina, de 59 años, que viajaba en calidad de pasajera de la misma unidad de transporte público.

