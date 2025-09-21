Juan Ramón de la Fuente confirma asistencia a la Asamblea General de la ONU en NY

El Canciller intervendrá en el debate general de la Asamblea General de la ONU y sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, confirmó este sábado su asistencia en los trabajos del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York", explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como parte de esta visita de trabajo, el Canciller De la Fuente intervendrá en el debate general de la Asamblea General, participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países, detalló la SRE.

Para este 80º periodo de sesiones de la Asamblea General se eligió el tema: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con nuestros principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas, para alcanzar la paz y el bienestar de nuestros pueblos”, finalizó la SRE.

En 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante Naciones Unidas (ONU), cargo que ocupó hasta 2023.

Juan Ramón de la Fuente (Ciudad de México, 1951) proviene de una familia académica. Su madre, Beatriz Ramírez, fue investigadora de arte prehispánico en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su padre, Ramón de la Fuente Muñiz, fue un psiquiatra tan reconocido que el Instituto Nacional de Psiquiatría lleva su nombre.

El exrector de la UNAM también es psiquiatra por la Clínica Mayo, en Minnesota, Estados Unidos, y médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, donde fue profesor y director.

Su carrera política inició en 1994, cuando el Presidente Ernesto Zedillo lo nombró Secretario de Salud. Durante su gestión creó la Comisión de Arbitraje Médico (Conamed), que desde 1996 intermedia de manera gratuita entre pacientes, abogados y personal de salud ante posibles negligencias o conflictos médicos.

-Con información de Dulce Olvera.