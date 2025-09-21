José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 8:22 pm

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida

El vehículo oficial en el que viajaba García Morales, Coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue localizado en el municipio de Paso de Ovejas con algunas de sus pertenencias en el interior.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El cuerpo del coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Boca del Río, Veracruz, José Luis García Morales, reportado como desaparecido el 1 de septiembre, fue localizado sin vida, confirmó ayer la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

El funcionario de 46 años de edad salió de las oficinas de la paraestatal en Boca del Río rumbo a su domicilio en la ciudad de Xalapa, pero nunca llegó, por lo que su familia dio aviso a las autoridades, quienes emitieron la ficha de búsqueda 25/CI 0419U-25ZC junto con una fotografía y el nombre completo del trabajador, así como una descripción que detallaba sus características físicas, como una cicatriz en el brazo derecho.

El vehículo oficial en el que viajaba García Morales fue localizado en el municipio de Paso de Ovejas con algunas de sus pertenencias en el interior poco después de registrarse su ausencia, pero sin ninguna pista del paradero de Morales.

Ayer viernes terminó la búsqueda del trabajador, constató la Comisión Estatal de Búsqueda que difundió desde sus redes sociales: “Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M.; lamentablemente fue localizado sin vida”.

De acuerdo a medios locales, los familiares de García Morales denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) mostró renuencia para aceptar la denuncia de desaparición.

Aunque las autoridades ya investigan el caso, no hay información de personas detenidas ni de posibles líneas de investigación. Morales García se dedicaba a actividades relacionadas con seguridad.

Veracruz y la desaparición de personas

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Veracruz tiene seis mil 997 registros de personas desaparecidas.

Un análisis del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) destaca: "Los casos de desaparición en Veracruz comenzaron a aumentar en el 2010, siendo el 2014 el año con la mayor concentración de casos hasta la fecha, con 559 personas que continúan desaparecidas, destacando que el registro indica que en 2015 desaparecieron también 555 personas, un número muy cercano al del año anterior. Entre 2014 y 2016 desaparecieron en Veracruz mil 651 personas".

Asimismo, el 15.16 por ciento de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 25 y 29 años, correspondiente a 990 casos, reportó la organización civil.

