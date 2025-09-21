Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 9:22 pm

Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".

Artículos relacionados

Durante recorridos de vigilancia tras el reporte de detonaciones por armas de fuego, la autoridades localizaron una persona armada, se inició el protocolo correspondiente y se detuvo a tres hombres, presuntos integrantes de "Los Mayos"

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo). Fuerzas Armadas realizaron un operativo de seguridad en el que se detuvieron a tres personas, presuntos integrantes de "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa, en Ciudad Constitución, Baja California Sur, informó este sábado la Mesa de Seguridad de la entidad. Entre los capturados se encuentra Fabián "N", alias "El Tata", identificado como el presunto líder local de esa organización criminal.

"Se logró la captura de tres generadores de violencia, por lo que derivado de los trabajos de investigación, podrían estar relacionados en eventos de alto impacto registrados en los municipios de Comondú y Loreto", explicó el Gobierno de Baja California Sur en un comunicado.

La operación estuvo encabezada por elementos de Marina, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El operativo en Ciudad Constitución ocurrió tras un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba de disparos con arma de fuego, por lo que se activó el código rojo. Durante los recorridos de vigilancia respectivos se visualizó a una persona armada, se inició el protocolo correspondiente y se detuvo a tres personas del sexo masculino, nueve armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 milímetros (mm), 14 cargadores calibre 7.62 mm y 34 cargadores calibre 5.56 mm.

Asimismo, se recuperaron 87 dosis y aproximadamente 500 gramos de mariguana, mil 100 dosis y aproximadamente 50 gramos de cristal, alrededor de 700 gramos de cocaína, además de 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, 01 radio portátil y tres guardamanos.

En el mismo sitio, fueron asegurados tres vehículos, entre ellos una camioneta tipo pickup Toyota Tacoma, una vagoneta Hyundai Tucson y una camioneta Ford Expedition, los cuales al igual que lo anterior, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y trámites correspondientes.

Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".
Durante la detención se logró el aseguramiento de tres personas del sexo masculino, nueve armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 mm., 14 cargadores calibre 7.62 mm. y 34 cargadores calibre 5.56 mm. Foto: Mesa de Seguridad de Baja California Sur

"Con estas acciones, la Mesa Estatal de Seguridad refrenda el compromiso de seguir trabajando para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias sudcalifornianas, invitando a la población a denunciar a toda persona y/o domicilios sospechosos al número de denuncia anónima y confidencial 089", finalizó el Gobierno del estado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La tragedia y la farsa del huachicol

"En definitiva, sólo nos resta cerrar con Marx aquello de que la historia se repite dos veces,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Valle de Bravo
2

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
3

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
4

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
5

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
6

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

7

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.
8

Esposa e hijo de "Lord Padel" seguirán en prisión; Jueza ve riesgo para la víctima

9

VIDEO ¬ Presidencia suspende a funcionario que agredió a reportero en Guerrero

Filosofía, ¿para qué?
10

Filosofía… ¿para qué?

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
11

EU perderá este año hasta 29 millones de dólares en turismo por agresiones de Trump

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, anunció la detención de Juan Manuel 'N', identificado como presunto generador de violencia en el oriente de la CdMx.
12

"El Chacal", presunto líder de "Los Tanzanios", es detenido en la Cuauhtémoc, CdMx

Jimmy Kimmel
13

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado a 7 años de cárcel.
14

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

Mina Aranzazu en Concepción del Oro
15

VIDEO, Parte 1 ¬ Este pueblo es un infierno. La mina usa explosivos a 600 metros...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".
1

Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
2

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
3

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
4

Juan Ramón de la Fuente confirma asistencia a la Asamblea General de la ONU en NY

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
5

EU perderá este año hasta 29 millones de dólares en turismo por agresiones de Trump

Víctimas de la Concorida
6

Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
7

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

SSPC realiza operativo Acolman.
8

Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

9

¿No te llegó la alerta sísmica a tu celular? La ATDT te dice las 4 posibles causas

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, anunció la detención de Juan Manuel 'N', identificado como presunto generador de violencia en el oriente de la CdMx.
10

"El Chacal", presunto líder de "Los Tanzanios", es detenido en la Cuauhtémoc, CdMx

La Ssa informó que los fallecidos tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a 27 personas.
11

Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa sube a 27, informa Salud-CdMx

12

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"