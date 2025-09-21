Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Durante recorridos de vigilancia tras el reporte de detonaciones por armas de fuego, la autoridades localizaron una persona armada, se inició el protocolo correspondiente y se detuvo a tres hombres, presuntos integrantes de "Los Mayos"

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo). Fuerzas Armadas realizaron un operativo de seguridad en el que se detuvieron a tres personas, presuntos integrantes de "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa, en Ciudad Constitución, Baja California Sur, informó este sábado la Mesa de Seguridad de la entidad. Entre los capturados se encuentra Fabián "N", alias "El Tata", identificado como el presunto líder local de esa organización criminal.

"Se logró la captura de tres generadores de violencia, por lo que derivado de los trabajos de investigación, podrían estar relacionados en eventos de alto impacto registrados en los municipios de Comondú y Loreto", explicó el Gobierno de Baja California Sur en un comunicado.

La operación estuvo encabezada por elementos de Marina, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El operativo en Ciudad Constitución ocurrió tras un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba de disparos con arma de fuego, por lo que se activó el código rojo. Durante los recorridos de vigilancia respectivos se visualizó a una persona armada, se inició el protocolo correspondiente y se detuvo a tres personas del sexo masculino, nueve armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 milímetros (mm), 14 cargadores calibre 7.62 mm y 34 cargadores calibre 5.56 mm.

Asimismo, se recuperaron 87 dosis y aproximadamente 500 gramos de mariguana, mil 100 dosis y aproximadamente 50 gramos de cristal, alrededor de 700 gramos de cocaína, además de 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, 01 radio portátil y tres guardamanos.

En el mismo sitio, fueron asegurados tres vehículos, entre ellos una camioneta tipo pickup Toyota Tacoma, una vagoneta Hyundai Tucson y una camioneta Ford Expedition, los cuales al igual que lo anterior, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y trámites correspondientes.

"Con estas acciones, la Mesa Estatal de Seguridad refrenda el compromiso de seguir trabajando para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias sudcalifornianas, invitando a la población a denunciar a toda persona y/o domicilios sospechosos al número de denuncia anónima y confidencial 089", finalizó el Gobierno del estado.