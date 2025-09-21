Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

En otro episodio contra la prensa, Trump insultó en una conferencia a una periodista que lo cuestionó sobre planes de seguridad en Memphis.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono contra la prensa. En pocos días lanzó amenazas a cadenas de televisión, cuestionó la legalidad de las noticias negativas, vio cómo un Juez desechó su demanda millonaria contra The New York Times y terminó insultando a una periodista en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense inició la semana acusando que el 97 por ciento de la cobertura sobre él es negativa y sugirió que la Comisión Federal de Comunicaciones debería revocar licencias a las cadenas que lo critican.

Además, afirmó que algunos canales actúan como “el brazo del Partido Demócrata” y que convertir noticias positivas en negativas es “realmente ilegal”. Incluso, sostuvo que la prensa ha pasado de ejercer libertad de expresión a “engañar” al público.

lmao the $15bn lol suit Trump filed against NYT had the judge strike the complaint on Rule 8 grounds this like... doesn't happen. ever. the suit is *this* bad pic.twitter.com/hNHcsFWTcO — Arrowed! Ow my skin! 👊🥥🌴🔥🇺🇦 (@jambojeremy) September 19, 2025

En paralelo, un Juez federal de Florida desechó la demanda de 85 páginas que Trump presentó contra The New York Times, donde pedía 15 mil millones de dólares por difamación.

El Magistrado Steven Merryday consideró que el escrito no cumplía con los requisitos de claridad y orden, pero le dio 28 días para presentar una nueva versión, limitada a 40 páginas. El caso sigue abierto, pero deberá reformularse.

La tensión se trasladó a la Casa Blanca, donde Trump interrumpió a una reportera que le preguntó por sus planes de seguridad en Memphis.

Periodista: Sr. Presidente ¿Qué pasa con...

Trump: Silencio. Eres realmente desagradable.

Reportero: No soy desagradable. Estoy tratando de preguntarle sobre sus planes para Memphis.

Trump: Eres realmente desagradable. No voy a hablar contigo.#Trumpidiot pic.twitter.com/EoUSWawm3o — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) September 20, 2025

“¿Cuándo vas a callarte? Eres realmente desagradable”, respondió el Presidente de EU.

Los episodios de esta semana confirman el endurecimiento de su estrategia contra los medios, que combina amenazas, litigios y confrontaciones directas.

Para analistas, Trump busca mantener su narrativa de persecución política y movilizar a su base rumbo a los próximos procesos electorales.