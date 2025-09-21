Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Los hechos de violencia ocurren un día después de la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de dicha entidad y señalado de liderar "La Barredora", grupo criminal que azotó a la región en los últimos años.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Hechos de violencia se registraron en Tabasco este sábado en el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, entre los que se encuentra el despliegue de una narcomanta dirigida a la mandataria federal, en la que un grupo criminal acusó a mandos policiacos de estar coludidos con la delincuencia; así como la quema de un vehículo en la avenida César Sandino y diversos robos .

En su visita de trabajo, Sheinbaum Pardo dio a conocer que se construirán 60 mil viviendas para personas de escasos recursos, así como una reducción de deudas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que beneficiará 71 mil familias.

Asimismo, la Jefa del Ejecutivo federal aseguró que se recuperó la inversión en obra pública en Tabasco con la construcción del Tren Interoceánico que cuenta con ramal hacia la refinería de Dos Bocas, la cuál dijo que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad.

Agradezco la bienvenida del grandioso pueblo de Tabasco. Estamos juntos en esta lucha. Nuestro movimiento jamás va a fracasar porque está en el corazón del pueblo. pic.twitter.com/Dqf6U67lFj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

Los hechos de violencia ocurren un día después de la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de dicha entidad, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco de ser el líder de la organización criminal conocida como "La Barredora", un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que desató la inseguridad en el territorio.

A la par que elementos de Protección Civil del Estado atendieron el incendio del vehículo, se reportaron ponchallantas tirada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cerraron la avenida donde se localizó el automóvil siniestrado, mientras bomberos controlaron la quema sin que se reportaran heridos.