El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Venezuela ha comenzado a armar y capacitar a sus ciudadanos en el uso de armas de fuego, luego de que en las últimas semanas se elevaran las tensiones entre Estados Unidos y el país sudamericano por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y ataques a cuatro supuestas embarcaciones venezolanas que transportaban droga.

Imágenes en redes sociales, así como fotografías de agencia alrededor del mundo muestras a miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos entrenando durante un ejercicio militar en Fuerte Tiuna en Caracas.

También e puede observar a personas de diferentes rangos de edad, algunos adulto mayores, apuntando con armas durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

🇻🇪🇺🇸 | Entrenan a los civiles venezolanos con fusiles AK-103 ante el aumento de tensiones con Estados Unidos.

Trump da ultimátum a Venezuela para que reciba a sus presos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Venezuela deberá enfrentar serias consecuencias si no acepta de vuelta a los "presos" que se encuentran en su país.

A través de un mensaje en Truth Social, Trump expresó: "Exigimos que Venezuela reciba de inmediato a todos los prisioneros, así como a los pacientes de instituciones psiquiátricas, incluyendo a los individuos de los peores manicomios del mundo, que el 'régimen' venezolano ha obligado a venir a Estados Unidos".

El Presidente estadounidense también destacó que "miles de personas han sufrido graves heridas e incluso han sido asesinadas por estos individuos" y finalizó su declaración con una amenaza en mayúsculas, instando al gobierno de Venezuela a "sacar" a esos individuos de Estados Unidos de manera inmediata o enfrentar un costo "inimaginable".

En agosto, Estados Unidos amplió su presencia militar en aguas internacionales, justificando la acción como una medida para "combatir el narcotráfico", con especial atención al Cartel de los Soles, al que el Gobierno de Trump señala como dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por otro lado, Trump ha relacionado frecuentemente a los inmigrantes en Estados Unidos con delincuentes y personas con enfermedades mentales, una retórica que ha utilizado para promover su agresiva política de arrestos y deportaciones.

Asimismo, el presidente estadounidense ha invocado una ley de tiempos de guerra, actualmente en disputa en los tribunales, para deportar a cientos de venezolanos a quienes acusa de formar parte del grupo criminal Tren de Aragua, clasificado como terrorista por Washington.

Según datos proporcionados por el gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de este año, luego de que Caracas y Washington, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, firmaran un acuerdo de deportación.