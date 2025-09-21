El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 10:35 pm

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.

Artículos relacionados

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Venezuela deberá enfrentar serias consecuencias si no acepta de vuelta a los "presos" que se encuentran en su país.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Venezuela ha comenzado a armar y capacitar a sus ciudadanos en el uso de armas de fuego, luego de que en las últimas semanas se elevaran las tensiones entre Estados Unidos y el país sudamericano por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y ataques a cuatro supuestas embarcaciones venezolanas que transportaban droga.

Imágenes en redes sociales, así como fotografías de agencia alrededor del mundo muestras a miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos entrenando durante un ejercicio militar en Fuerte Tiuna en Caracas.

También e puede observar a personas de diferentes rangos de edad, algunos adulto mayores, apuntando con armas durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Trump da ultimátum a Venezuela para que reciba a sus presos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Venezuela deberá enfrentar serias consecuencias si no acepta de vuelta a los "presos" que se encuentran en su país.

A través de un mensaje en Truth Social, Trump expresó: "Exigimos que Venezuela reciba de inmediato a todos los prisioneros, así como a los pacientes de instituciones psiquiátricas, incluyendo a los individuos de los peores manicomios del mundo, que el 'régimen' venezolano ha obligado a venir a Estados Unidos".

El Presidente estadounidense también destacó que "miles de personas han sufrido graves heridas e incluso han sido asesinadas por estos individuos" y finalizó su declaración con una amenaza en mayúsculas, instando al gobierno de Venezuela a "sacar" a esos individuos de Estados Unidos de manera inmediata o enfrentar un costo "inimaginable".

En agosto, Estados Unidos amplió su presencia militar en aguas internacionales, justificando la acción como una medida para "combatir el narcotráfico", con especial atención al Cartel de los Soles, al que el Gobierno de Trump señala como dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por otro lado, Trump ha relacionado frecuentemente a los inmigrantes en Estados Unidos con delincuentes y personas con enfermedades mentales, una retórica que ha utilizado para promover su agresiva política de arrestos y deportaciones.

Asimismo, el presidente estadounidense ha invocado una ley de tiempos de guerra, actualmente en disputa en los tribunales, para deportar a cientos de venezolanos a quienes acusa de formar parte del grupo criminal Tren de Aragua, clasificado como terrorista por Washington.

Según datos proporcionados por el gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de este año, luego de que Caracas y Washington, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, firmaran un acuerdo de deportación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La tragedia y la farsa del huachicol

"En definitiva, sólo nos resta cerrar con Marx aquello de que la historia se repite dos veces,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Valle de Bravo
2

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
3

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
4

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
5

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Trump arremete contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT.
6

Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

7

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
8

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

9

VIDEO ¬ Presidencia suspende a funcionario que agredió a reportero en Guerrero

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, anunció la detención de Juan Manuel 'N', identificado como presunto generador de violencia en el oriente de la CdMx.
10

"El Chacal", presunto líder de "Los Tanzanios", es detenido en la Cuauhtémoc, CdMx

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
11

EU perderá en 2025 hasta 29,000 mdd en turismo por las agresiones de Donald Trump

SSPC realiza operativo Acolman.
12

Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

Una Jueza de Control del Edomex ratificó la prisión preventiva contra Karla 'N' y Germán 'N', esposa e hijo del empresario Alejandro Germán 'N', Lord Pádel.
13

Esposa e hijo de "Lord Padel" seguirán en prisión; Jueza ve riesgo para la víctima

Filosofía, ¿para qué?
14

Filosofía… ¿para qué?

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es sentenciado a 7 años de cárcel.
15

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
1

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
2

El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Trump arremete contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT.
3

Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".
4

Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
5

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
6

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
7

Juan Ramón de la Fuente confirma asistencia a la Asamblea General de la ONU en NY

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
8

EU perderá en 2025 hasta 29,000 mdd en turismo por las agresiones de Donald Trump

Víctimas de la Concorida
9

Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
10

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

SSPC realiza operativo Acolman.
11

Cinco elementos de “Los Bonitos” caen en el Edomex; la célula operaba en Iztapalapa

12

¿No te llegó la alerta sísmica a tu celular? La ATDT te dice las 4 posibles causas