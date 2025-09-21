Los que se sentían dueños de México tienen coraje a AMLO; perdieron privilegios: CSP

Claudia Sheinbaum recordó que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) llegó a la Presidencia de la República gracias a la confianza que la gente depositó en la lucha social liderada por AMLO.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró este domingo que quienes se sentían dueños de México le tienen coraje a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque perdieron sus privilegios, algo que ve reflejado en las calumnias que siguen difundiendo en su contra.

"Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el Gobierno -que son unos cuántos-, tanto coraje le tienen, que siguen calumniando al Presidente López Obrador", dijo desde Mérida, Yucatán.

"Pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo", afirmó Sheinbaum Pardo durante el evento denominado "La transformación avanza en Yucatán".

De paso por la entidad con motivo de la gira que encabeza para rendir cuentas al pueblo mexicano por su Primer Informe de Gobierno, recordó que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) llegó a la Presidencia de la República gracias a la confianza que la gente depositó en la lucha social liderada por AMLO.

"Nosotros no llegamos al Gobierno impuestos por una élite; no llegamos porque alguien decidió por fuera, en un grupo, quién iba a ser el Presidente de la República. Nosotros llegamos con el voto popular, con un movimiento que lleva años, decenas de años luchando por la democracia, por la justicia, por el bienestar del pueblo", destacó Sheinbaum.

De acuerdo con sus propias palabras, "tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México, y que en 2018 llegó a la Presidencia y en seis años transformó al país". "Un aplauso, un abrazo al Presidente Andrés Manuel López Obrador", añadió.

Frente a las y los presentes, CSP pidió no olvidar los 36 años que gobernó el modelo neoliberal, el cual "dejó a las mexicanas y a los mexicanos en la pobreza", "pronunció las desigualdades", y "generó una guerra en el país, promovida desde el Gobierno".