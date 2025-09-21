Canadá, Australia, Reino Unido y Portugal reconocen formalmente un Estado palestino

En las próximas horas, otros países se sumarán al reconocimiento del Estado palestino.

Madrid/Ciudad de México, 21 de septiembre (EuropaPress/SinEmbargo).- Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese; así como el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, anunciaron este domingo el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros gobiernos, incluido el de Francia.

Starmer explicó en un video que, ante el "creciente horror" en Oriente Próximo, Reino Unido quiere actuar "para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados", en la que los israelíes puedan vivir junto a "un Estado palestino viable".

"La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague", advirtió en un mensaje en el que se adelantó a las críticas israelíes para señalar que "esta solución no es una recompensa a Hamás", ya que, en opinión de Londres, esta organización no tiene cabida en una futura gobernanza palestina.

"Hamás es una organización terrorista brutal" y plantear la solución de dos Estados es, en palabras de Starmer, "todo lo contrario a la visión de odio" que promulga este grupo.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

No obstante, también tachó de "intolerable" la situación creada por Israel en la Franja de Gaza con la excusa de combatir a Hamás, y que se ha traducido en una crisis humanitaria sin precedentes y en un escenario de "devastación". El "premier" británico reclamó el levantamiento de las restricciones a la entrada de ayuda, dentro de un discurso en el que expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades israelíes hayan "acelerado" la construcción de asentamientos en Cisjordania.

Los primeros países del G7 en dar el paso

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se convirtieron este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.

"Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico", dijo Carney a través de un comunicado en el que aludió a la paz tanto de palestinos como de israelíes, y en el que, como Starmer, resumió algunas de las acciones que han "erosionado" la perspectiva de la solución de dos Estados en los últimos meses, con críticas tanto a Hamás como a Israel.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Consideró que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu "trabaja metódicamente para prevenir la perspectiva de un Estado palestino", por ejemplo, con la expansión de los asentamientos en Cisjordania o con las violaciones del Derecho Internacional en Gaza. "La política declarada por el actual Gobierno israelí es que 'no habrá un Estado palestino'", apuntó.

El Primer Ministro canadiense afirmó que reconocer el Estado palestino "alienta a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás", y que "en ningún modo legítima el terrorismo ni lo recompensa", como volvió a sostener este mismo domingo Netanyahu en una reunión con otros miembros de su Gobierno. Además, añadió Carney, "no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel".

"La Autoridad Palestina se ha comprometido directamente con Canadá y la comunidad internacional con reformas muy necesarias, entre ellas, una reforma fundamental de su gobernanza, la celebración de elecciones generales en 2026 en las que Hamás no pueda participar, y la desmilitarización del Estado palestino", recordó.

A su vez, Mark Carney sostuvo que "Canadá intensificará sus esfuerzos para apoyar la implementación de esta agenda de reformas por parte de la Autoridad Palestina, en la que ya se han logrado avances".

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/LnmrX29TCV — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Australia y Portugal se suman a reconocimiento de Palestina

Por su parte, Albanese aseguró que Australia "reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado", con el matiz compartido de que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel" en este horizonte "independiente y soberano".

El Primer Ministro australiano enmarcó el paso en un movimiento "coordinado" a nivel internacional para tratar de impulsar la solución de dos Estados, y lograr a corto plazo un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes que siguen secuestrados desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, llamó a elaborar un "plan creíble" que facilite la reconstrucción de la Franja de Gaza y garantice la seguridad de Israel, teniendo en cuenta en este caso que la implicación de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos será "vital", en opinión de Albanese.

En tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, confirmó el reconocimiento formal del Estado palestino.

Portugal reconhece oficialmente o Estado da Palestina. “Portugal preconiza a solução de dois Estados como a única via para uma paz justa e duradoura”, afirmou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, ao anunciar em Nova Iorque a Declaração Oficial de Reconhecimento. pic.twitter.com/EQfjwE5L69 — República Portuguesa (@govpt) September 21, 2025

"Hoy, el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina. Portugal preconiza la solución de los dos estados como única vía para una paz justa e duradera", declaró Rangel desde Nueva York.

La decisión, argumentó, partió de la convergencia entre la postura del Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria.

Este reconocimiento "concreta una línea fundamental, constante y consensuada de la política exterior portuguesa", precisó Rangel, ya que la solución de los dos estados es "la única vía para la paz".

El Ministerio de Exteriores portugués reveló el pasado 12 de septiembre que reconocería el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Australia, Reino Unido o Canadá, que también anunciaron su reconocimiento.

La Autoridad Palestina celebra reconocimiento de Canadá, Australia y Reino Unido

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, manifestó este domingo su satisfacción por el anuncio de los dirigentes de Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer el Estado de Palestina.

"Supone un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legalidad internacional", resaltó Abbas en un comunicado oficial, recogido por la agencia de noticias palestina WAFA.

Abbas reivindicó así la aplicación de la solución de los dos Estados, con "un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad".

Sin embargo, el mandatario palestino indicó que la principal prioridad al día de hoy es un alto al fuego, la entrada de ayuda, la liberación de todos los rehenes y presos, y la total retirada israelí de la Franja de Gaza. Una vez logrado, "el Estado de Palestina asumirá su responsabilidad, y comenzará la recuperación y reconstrucción", y se ha marcado como objetivo "el fin de los asentamientos y del terrorismo de los colonos".

También reaccionó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, que puso en valor la "valiente decisión" tomada por los tres países, "coherente con el derecho internacional y las resoluciones de la legalidad internacional, y que emana del compromiso de estos países para lograr la paz y la seguridad, estabilidad y prosperidad de la región y del mundo".

El Ministerio expresó su "agradecimiento" a los tres países, y mostró su disposición a comenzar la construcción de "las relaciones más fuertes y sinceras" que hayan podido tener.

Este reconocimiento "es el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino" y defiende la solución de los dos estados de "los peligros resultantes de los incesantes crímenes de la ocupación, incluidos el genocidio, la hambruna, el desplazamiento forzoso y la anexión".

Impulsa además las gestiones regionales e internacionales que lideran Arabia Saudí y Francia para aplicar la Declaración de Nueva York, que pide un cese inmediato de las hostilidades y el respeto al derecho internacional en lugar de "la arrogancia de la fuerza".

Asimismo, apeló a los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina, en particular a Estados Unidos, para situarse "en el lado correcto de la historia" y terminar así con una injusticia de que el pueblo palestino no pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático"

El líder del principal partido de la oposición israelí, Yesh Atid, Yair Lapid, criticó el "desastre diplomático" que supone el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

"El reconocimiento unilateral de un estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá es un desastre diplomático, un paso dañino que recompensa el terrorismo", aseguró Lapid, según recoge el diario The Times of Israel.

"Un Gobierno israelí funcional lo podría haber evitado con un trabajo inteligente y serio, y con diálogo diplomático profesional y una diplomacia pública adecuada", señaló.

En cambio, el Gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu "nos ha traído el peor desastre de seguridad de nuestra historia y ahora nos trae la crisis diplomática más grave de la historia".

Israel rechaza reconocimiento de Palestina por ser "recompensa al terrorismo"

In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state:

Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.

This… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

El Gobierno israelí mostró su rechazo al reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal porque supone una "recompensa al terrorismo".

"Los líderes de Hamás llaman a esta declaración 'los frutos de la masacre del 7 de octubre' y supone no sólo una recompensa por la mayor matanza de judíos desde el Holocausto a manos de una organización terrorista que pide y actúa para la aniquilación de Israel, sino que además solidifica el apoyo con el que cuenta Hamás", denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Para Israel, "esta declaración no fomenta la paz, sino que por contra desestabiliza aún más la región y afecta a las opciones de lograr una solución pacífica en el futuro". En concreto considera "destructivo" separar la cuestión del Estado palestino del resto de cuestiones del estatus final que es necesario abordar la para paz.

"Esta acción va en contra de la lógica de negociación para lograr un acuerdo entre las dos partes, por lo que aleja aún más la deseada paz", reprochó el Gobierno israelí.

In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state: Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.

This… pic.twitter.com/KGhIUVPLFH — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 21, 2025

En cuanto a la Autoridad Palestina, Israel resaltó que "no ha cumplido ninguno de sus requisitos y obligaciones", entre los que mencionó el "cese de la incitación a la violencia, la política de pagos por asesinatos [...] o la lucha contra el terrorismo", y cita como ejemplo el hallazgo de cohetes la semana pasada cerca de Ramala.

"La Autoridad Palestina es parte del problema y no parte de la solución. Este es también el motivo por el que Estados Unidos ha sancionado a la Autoridad Palestina y ha impedido a sus dirigentes entrar en su territorio" para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que comienza este lunes en Nueva York.

En todo caso, argumentó Israel, "no aceptamos ningún texto descontextualizado e imaginario que intenta obligarnos a aceptar unas fronteras indefendibles". "Los gestos políticos dirigidos a los votantes internos sólo perjudican a Oriente Próximo y no ayudan. Si los países que han firmado esta declaración quisieran ayudar realmente a estabilizar la región, se concentrarían en presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y que se desarmara inmediatamente", apeló.

Por todo ello, "Israel rechaza categóricamente la declaración del reconocimiento unilateral de un estado palestino que han hecho Reino Unido y otros países".

Recognizing a Palestinian state now is handing Hamas a prize for terror. Almost 90% of Britons understand this and oppose their leaders’ decision. pic.twitter.com/1rgcMYT7z7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

Netanyahu advierte que "no habrá un Estado palestino"

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que "no habrá un Estado palestino" en respuesta al reconocimiento anunciado por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y subrayó que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.

"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un Estado palestino después de la terrible matanza del 7 de octubre: están entregando una enorme recompensa al terrorismo", afirmó Netanyahu en un video publicado en redes sociales.

"No va a pasar. No habrá un Estado palestino al oeste del Jordán", añadió el israelí en su primera respuesta al anuncio de Londres, Ottawa y Canberra.

Además, destacó que con él como Primer Ministro, Israel ha "duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania), y vamos a seguir por este camino".

יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: pic.twitter.com/YhrfEHjRhZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 21, 2025

"La respuesta a este reciente intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", agregó.

También reaccionó al anuncio de Londres y sus aliados el Presidente israelí, Isaac Herzog, quien mencionó también el 7 de octubre de 2023. "Tras las atrocidades del 7 de Octubre y mientras Hamás continúa con su campaña de terror, mientras retiene cruelmente a 48 rehenes en los túneles y mazmorras de Gaza, el reconocimiento hoy de un Estado palestino por algunos países ha sido aplaudido por Hamás, para sorpresa de nadie", apuntó en un comunicado oficial.