Canadá, Australia y Reino Unido oficializan el reconocimiento de un Estado palestino

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 8:08 am

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron el reconocimiento del Estado palestino.

Artículos relacionados

En las próximas horas, otros siete países se sumarán al reconocimiento del Estado palestino.

-Información en desarrollo

Madrid/Ciudad de México, 21 de septiembre (EuropaPress/SinEmbargo).- Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron este domingo el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Starmer explicó en un video que, ante el "creciente horror" en Oriente Próximo, Reino Unido quiere actuar "para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados", en la que los israelíes puedan vivir junto a "un Estado palestino viable".

"La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague", advirtió en un mensaje en el que se adelantó a las críticas israelíes para señalar que "esta solución no es una recompensa a Hamás", ya que en opinión de Londres esta organización no tiene cabida en una futura gobernanza palestina.

"Hamás es una organización terrorista brutal" y plantear la solución de dos Estados es, en palabras de Starmer, "todo lo contrario a la visión de odio" que promulga este grupo.

No obstante, también ha tachado de "intolerable" la situación creada por Israel en la Franja de Gaza con la excusa de combatir a Hamás y que se ha traducido en una crisis humanitaria sin precedentes y en un escenario de "devastación". El 'premier' británico ha reclamado el levantamiento de las restricciones a la entrada de ayuda, dentro de un discurso en el que ha expresado su preocupación por el hecho de que las autoridades israelíes hayan "acelerado" la construcción de asentamientos en Cisjordania.

Los primeros países del G7 en dar el paso

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.

"Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico", ha anunciado Carney, en un comunicado en el que ha aludido a la paz tanto de palestinos como de israelíes y en el que, como Starmer, ha resumido algunas de las acciones que han "erosionado" la perspectiva de la solución de dos Estados en los últimos meses, con críticas tanto a Hamás como a Israel.

Así, considera que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu "trabaja metódicamente para prevenir la perspectiva de un Esado palestino", por ejemplo con la expansión de los asentamientos en Cisjordania o con las violaciones del Derecho Internacional en Gaza. La política declarada por el actual Gobierno israelí es que 'no habrá un Estado palestino'", ha apuntado.

El mandatario canadiense considera que reconocer el Estado palestino "alienta a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás" y "en ningún modo legítima el terrorismo ni lo recompensa", como ha vuelto a sostener este mismo domingo Netanyahu en una reunión con otros miembros de su Gobierno. Además, ha añadido Carney, "no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel".

Por su parte, Albanese ha asegurado que Australia "reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado", con el matiz compartido de que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel" en este horizonte "independiente y soberano".

El primer ministro australiano ha enmarcado el paso en un movimiento "coordinado" a nivel internacional para tratar de impulsar la solución de dos Estados y lograr a corto plazo un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes que siguen secuestrados desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha llamado a elaborar un "plan creíble" que facilite la reconstrucción de la Franja de Gaza y garantice la seguridad de Israel, teniendo en cuenta en este caso que la implicación de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos será "vital", en opinión de Albanese.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Valle de Bravo
2

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

El final de Adán.
3

El final de Adán

4

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
5

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
6

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
7

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

Mina Aranzazú
8

VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
9

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Obra Prima Facie protagonizada por Regina Blandón
10

Regina Blandón da voz a un doloroso e impactante monólogo en Prima Facie

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
11

EU perderá en 2025 hasta 29,000 mdd en turismo por las agresiones de Donald Trump

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
12

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

Filosofía, ¿para qué?
13

Filosofía… ¿para qué?

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
14

El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Trump arremete contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT.
15

Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron el reconocimiento del Estado palestino.
1

Canadá, Australia y Reino Unido oficializan el reconocimiento de un Estado palestino

Obra Prima Facie protagonizada por Regina Blandón
2

Regina Blandón da voz a un doloroso e impactante monólogo en Prima Facie

Mina Aranzazú
3

VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
4

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
5

El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Trump arremete contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT.
6

Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".
7

Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
8

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

José Luis García Morales, trabajador de Pemex, es hallado sin vida
9

José Luis García, coordinador de Pemex desaparecido, es hallado sin vida en Veracruz

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
10

Juan Ramón de la Fuente confirma asistencia a la Asamblea General de la ONU en NY

Canadienses prefieren viajar a México y, de hecho, el turismo global abandona a EU
11

EU perderá en 2025 hasta 29,000 mdd en turismo por las agresiones de Donald Trump

Víctimas de la Concorida
12

Banco de tejidos dona membranas de colágeno para víctimas de explosión en Iztapalapa