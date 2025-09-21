Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

Débora Estrella fue colaboradora de Grupo Multimedios, donde se desempeñó como conductora de noticieros en Telediario y Milenio Televisión.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, falleció la tarde del sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara y se estrellara en el municipio de García, ubicado en el estado de Nuevo León (NL); en el accidente aéreo también murió un piloto que iba con ella.

La comunicadora, de 43 años de edad, fue colaboradora de Grupo Multimedios, donde se desempeñó como conductora de noticieros locales para Telediario en Monterrey y la Ciudad de México (CdMx), así como en espacios de noticias a nivel nacional en Milenio Televisión.

De acuerdo con información difundida por Protección Civil de Nuevo León, la aeronave en la que viajaban ambas víctimas fue hallada en una zona conocida como Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Presuntamente, la avioneta en la que se trasladaba Débora Estrella se desplomó cerca de las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre, cuando volaba sobre el municipio de García, Nuevo León.

Según reportes oficiales, la otra víctima mortal de este accidente aéreo fue un piloto identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Protección Civil estatal dio a conocer durante las primeras horas de este domingo que personal de la dependencia está trabajando para poder asegurar la aeronave siniestrada y colocarla en una zona segura, lo que permitirá que equipos de rescate puedan recuperar los cuerpos de ambas víctimas.

Las autoridades de la entidad informaron que llevarán a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la causa del desplome de la avioneta que se estrelló en el municipio de García y que dejó un saldo de dos personas muertas.

Tras el fallecimiento de Débora Estrella, el Gobierno de Nuevo León compartió una publicación en sus redes sociales para manifestar sus condolencias por la muerte de la conductora, quien era ampliamente conocida en el estado gracias a que fue presentadora del noticiario matutino que se transmite a través de Telediario Monterrey.

Por su parte, Grupo Multimedios también lamentó la pérdida de su colaboradora, y expresó su apoyo a familiares y seres queridos.