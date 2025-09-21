Verstappen arrasa en el GP de Azerbaiyán y Sainz logra su primer podio con Williams

Europa Press

21/09/2025 - 9:16 am

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del campeonato mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen no encontró oposición durante el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual dominó de principio a fin, por lo que celebró su victoria número 67 en la Fórmula 1.

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del campeonato mundial de Fórmula 1 (F1), en la que Carlos Sainz (Williams) logró subirse al podio tras terminar tercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) sólo pudo ser decimoquinto, lejos de la zona de puntos.

Sainz, quien quedó segundo tras una accidentada clasificación en la que hubo hasta seis banderas amarillas, vio cómo el británico George Russell (Mercedes) logró hacer un overcut en su segunda parada, en la vuelta 40 de 51, y lo desplazó a la tercera posición, en la que sí pudo defenderse del acoso del otro Mercedes, el del italiano Kimi Antonelli. Se trata del podio número 28 para el español.

Por delante, Verstappen no encontró oposición en una carrera que dominó de principio a fin, celebrando su victoria número 67 en el "Gran Circo" de la F1 y la segunda consecutiva, y que aviva los nervios en McLaren, que a pesar de todo todavía dominan el Campeonato de Pilotos.

El británico Lando Norris sólo pudo ser séptimo, mientras que el líder del campeonato de la Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri, se saltó la salida y, obligado a detenerse y remontar, estrelló su monoplaza con el muro de la curva cinco, consumando su primer abandono en casi dos años. Con su triunfo, "Mad Max" recorta 26 puntos al oceánico y se queda a 69 unidades, con siete carreras de domingo y tres sprints por delante.

La salida en falso de Piastri provocó que el piloto perdiera lugares en una parrilla comandada por Verstappen, quien trató de escapar desde el principio con Sainz tras él. Alonso, que reaccionó a la salida adelantada del australiano, también fue penalizado con cinco segundos y cayó de la duodécima a la decimoséptima plaza en su primera visita a boxes.

El coche de seguridad tardó sólo una vuelta en hacer su aparición, después de que el líder se estrelló contra el muro y dejó el camino libre a su compañero de equipo y al holandés, para acercarse en la clasificación general. Norris intentó redimirse del abandono de Zandvoort, pero el ritmo de los coches de delante, con Verstappen, Sainz y el neozelandés Liam Lawson (RB) al frente, frustró sus deseos.


Carlos Sainz subió por primera vez al podio con la escudería Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: X @F1

Con la marcha del safety car, Verstappen encontró vía libre y ya nadie consiguió acercarse y darle caza. La lucha, entonces, se centró en los otros dos puestos del podio, con Russell, que logró ubicarse en la tercera posición con el neumático duro, amenazando a Sainz.

El madrileño realizó su único pit stop en la vuelta 28 con la intención de evitar el undercut del británico, quien reaccionó con vuelta rápida personal. Mientras, Norris entró en garajes y su mala parada le hizo reincorporarse a la pista por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Fue en el giro 40 cuando Russell cambió al compuesto medio, confirmando su overcut sobre Sainz. Desde entonces, el español se centró en contrarrestar a la otra "flecha plateada", Antonelli, que amenazó con alcanzarle, aunque finalmente pudo defender su tercer puesto en Bakú.

Además del italiano, Lawson, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), Norris, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), Leclerc y el francés Isack Hadjar (RB) completaron el "Top 10" en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.


