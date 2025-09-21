Jorge Galván, exalcalde de Burgos, es asesinado en Tamaulipas; el PAN exige justicia
21/09/2025 - 11:02 am
El PAN confirmó el asesinato de Jorge Eleazar Galván García, exalcalde del municipio de Burgos, Tamaulipas, y exigió justicia.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Jorge Eleazar Galván García, exalcalde del municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas, y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinado a balazos la noche del sábado en un ataque directo.
Con profundo pesar lamento el asesinato cobarde de nuestro compañero y amigo, Jorge Galván García “El Potrillo”, ex alcalde de Burgos, víctima de la violencia en Tamaulipas. 🕊️
Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos.
Q.E.P.D. pic.twitter.com/SScVoB2azp
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 21, 2025