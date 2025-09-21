Jorge Galván, exalcalde de Burgos, es asesinado en Tamaulipas; el PAN exige justicia

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 11:02 am

Jorge Eleazar Galván García, exalcalde de Burgos, Tamaulipas, y militante del PAN fue asesinado a tiros en un ataque directo.

Artículos relacionados

El PAN confirmó el asesinato de Jorge Eleazar Galván García, exalcalde del municipio de Burgos, Tamaulipas, y exigió justicia.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Jorge Eleazar Galván García, exalcalde del municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas, y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinado a balazos la noche del sábado en un ataque directo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

El final de Adán.
2

El final de Adán

Valle de Bravo
3

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, murió luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, en Nuevo León.
4

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
5

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Desaparece DJ y el cantante B-King viajan a Colombia.
6

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

7

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
8

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron el reconocimiento del Estado palestino.
9

Canadá, Australia y Reino Unido oficializan el reconocimiento de un Estado palestino

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del campeonato mundial de Fórmula 1.
10

Verstappen arrasa en el GP de Azerbaiyán y Sainz logra su primer podio con Williams

Mina Aranzazú
11

VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

Filosofía, ¿para qué?
12

Filosofía… ¿para qué?

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
13

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

Jimmy Kimmel
14

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
15

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jorge Eleazar Galván García, exalcalde de Burgos, Tamaulipas, y militante del PAN fue asesinado a tiros en un ataque directo.
1

Jorge Galván, exalcalde de Burgos, es asesinado en Tamaulipas; el PAN exige justicia

El patinador Donovan Carrillo obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 tras ganar el bronce en el Clasificatorio de Beijing 2025.
2

Donovan Carrillo conquista bronce y obtiene pase a Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del campeonato mundial de Fórmula 1.
3

Verstappen arrasa en el GP de Azerbaiyán y Sainz logra su primer podio con Williams

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, murió luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, en Nuevo León.
4

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron el reconocimiento del Estado palestino.
5

Canadá, Australia y Reino Unido oficializan el reconocimiento de un Estado palestino

Obra Prima Facie protagonizada por Regina Blandón
6

Regina Blandón da voz a un doloroso e impactante monólogo en Prima Facie

Mina Aranzazú
7

VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
8

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
9

El Presidente de EU amenaza a Venezuela; Caracas arma a civiles para defenderse

Trump arremete contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT.
10

Trump redobla sus ataques contra medios; Juez desecha su demanda contra NYT

Fuerzas Armadas detienen en Baja California Sur a tres presuntos de "Los Mayos".
11

Tres presuntos integrantes de “Los Mayos” detenidos en BCS; entre ellos “El Tata”

Silverio Villegas González fue abatido a tiros el día de hoy en Chicago por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
12

El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago