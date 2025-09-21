Kirk, “cristiano ejemplar” para unos y un odiador para otros, tiene funeral de Estado

En el homenaje a Charlie Kirk estarán presentes el Presidente de EU, Donald Trump, y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Charlie Kirk, considerado como un cristiano "ejemplar" por muchos estadounidenses y como un "odiador" por su postura ultraconservadora al defender las armas, atacar a migrantes y a la comunidad LGBTQ+, recibió este domingo un homenaje durante un funeral de Estado.

El evento se celebró en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y fue organizado por Turning Point USA, organización fundada por el propio activista en el 2012, la cual se dedica a difundir los valores conservadores en escuelas de todo Estados Unidos (EU).

Durante el acto se espera que el propio Presidente Donald Trump dirija un mensaje en honor a Kirk ante los miles de asistentes; también pronunciarán un discurso otros altos funcionarios, como el vicepresidente J. D. Vance; el Secretario de Guerra, Pete Hegseth; el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, e incluso el multimillonario y exfuncionario, Elon Musk.

Charlie Kirk: "cristiano ejemplar" para unos y un odiador para otros

Charlie Kirk fue considerado por muchos estadounidenses como un "cristiano ejemplar", debido a que siempre manifestó su postura a favor de la familia tradicional y los valores cristianos, además de manifestarse contra lo que llamó la "ideología de género" en las escuelas.

Durante el homenaje en su honor, pastores y colaboradores suyos destacaron en sus discursos la labor del activista ultraconservador para defender la religión, así como para promover la fe entre las y los jóvenes de Estados Unidos, a través de su organización Turning Point.

En contraste, otras personas califican a Charlie Kirk como un "odiador" que se caracterizó por defender su postura radical en contra los migrantes y de las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ+.

Además, el activista defendió en múltiples ocasiones el derecho a poseer armas, llegando incluso a justificar las muertes causadas por tiroteos en un evento celebrado en 2023, cuando afirmó que “vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios”.