¿Tienes alguno de estos vehículos Mazda? La Profeco los llama a revisión por falla

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 6:14 pm

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a más de mil 300 autos de la marca Mazda, modelos MX5, debido a que se encontró una falla.

Mazda reparará sin costo a las y los consumidores la falla detectada en autos de los modelos MX5 que fueron llamados a revisión por la Profeco.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a revisión a más de mil 300 autos de la marca Mazda, modelos MX5, debido a que se encontró una falla.

A través de un comunicado publicado el sábado, la dependencia detalló que la automotriz enviará un correo electrónico a propietarias y propietarios de los vehículos afectados para informarles que deben acudir a un centro de servicio autorizado; además, podrán consultar si su automóvil es parte de los convocados en este llamado en el sitio web oficial de la empresa (accede dando clic aquí).

La campaña para reparar la falla en los autos Mazda MX5 inició el 30 de junio del 2025 y permanecerá vigente por tiempo indefinido.

¿Qué autos de Mazda fueron llamados a revisión por la Profeco?

La Profeco llamó a revisión a mil 345 autos de la marca Mazda de los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, que fueron producidos en los años 2024 y 2025, para reparar una falla.

Dicho desperfecto ocasiona que la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se encienda al detectar que el vehículo alcanza velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que la conductora o el conductor no se percate de algún problema y sufra un accidente.

La Profeco hizo un llamado a revisión a más de mil 300 autos Mazda, modelo MX5, debido a que se encontró una falla que podría ocasionar un accidente.
Mazda reparará sin costo la falla del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC). Foto: Facebook Mazda México

Para reparar esta falla, Mazda recibirá los vehículos afectados en sus centros de servicio para reemplazar el software del módulo DSC por uno más actualizado, lo que no generará costo alguno para las y los propietarios.

La automotriz puso a disposición de las y los consumidores el teléfono 800 01 62932, así como sus distribuidores autorizados, para que soliciten información respecto al llamado a revisión anunciado por la Profeco para autos de los modelos MX5.

