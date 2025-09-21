"El Orejas", objetivo prioritario ligado a extorsión, es detenido en Chimalhuacán

"El Orejas" está vinculado con una red criminal de extorsionadores que cobran "piso" y amedrentan a comerciantes de la zona oriente del Estado de México.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó hoy sobre la detención de Bryan "N", alias "El Orejas", en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), identificado por las autoridades como un objetivo prioritario por ser señalado como presunto responsable en la comisión de delitos contra la salud y extorsión.

De acuerdo con las autoridades, el detenido está vinculado a una red criminal que se dedica a la extorsión y al llamado cobro de "piso" que ha afectado a diversos comercios, como tortillerías, carnicerías y rosticerías en los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan y La Paz.

La detención se llevó a cabo sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero de Chimalhuacán, cuando elementos de seguridad interceptaron su marcha para realizarle una revisión protocolaria. El hombre, de 30 años de edad, fue detenido con dosis de cristal y cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo.

"El Orejas" es señalado como responsable del homicidio de una persona el 14 de enero de 2024, así como del ataque a una tortillería con artefactos explosivos el 2 de julio de 2024. Por el ataque dicho, las autoridades lograron detener a Jesús Ángel "N", quien formaba parte de la misma red de extorsión en la que opera Bryan "N".

Se informó que el detenido fue trasladado al Ministerio Público de Chimalhuacán, donde fue identificado por varios propietarios de establecimientos que lo señalaron como el responsable de las extorsiones de las que habían sido víctimas.

El operativo que resultó en la detención de "El Orejas" estuvo coordinado por la SSPC; la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); la Secretaría de Marina (Marina); Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en conjunto con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal

En un comunicado oficial se refrenda el compromiso de "las instituciones del Gabinete de Seguridad que trabajan de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que dañan la paz y tranquilidad de la ciudadanía".

"La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex", indicaron las autoridades.