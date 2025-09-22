SCJN oficializa integración de Vidulfo Rosales como secretario en ponencia de Aguilar

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 7:37 pm

Se oficializa la incorporación de Vidulfo Rosales a la SCJN

El exabogado de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, se desempeñará como secretario en la ponencia del Ministro presidente Hugo Aguilar. Recibirá un suelo de 118 mil pesos mensuales.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) oficializó la designación de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudios y Cuenta en la ponencia del Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, en un movimiento que marca el cierre de su ciclo como abogado de las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el Estado durante el sexenio de Enrique Peña Niento.

Rosales Sierra, quien durante casi 11 años representó legalmente a los familiares de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en 2014, asumirá responsabilidades clave en la revisión de asuntos presentados al pleno de la Corte, la elaboración de proyectos de resolución y la asesoría directa al presidente del máximo tribunal constitucional.

Su incorporación se da en el marco de la transición hacia la nueva conformación de la SCJN, encabezada por Aguilar Ortiz, quien invitó al jurista a una reunión de trabajo un mes antes de la toma de protesta.

El anuncio, publicado en el portal institucional de la SCJN, detalla que Rosales percibirá un salario neto mensual de 118 mil 138.37 pesos, además de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, prima vacacional y asignaciones adicionales, conforme a la normatividad vigente heredada de la administración anterior.

Esta remuneración se enmarca en el contexto de las recientes reducciones salariales anunciadas por los nuevos ministros de la Corte el 6 de septiembre, que marcan un cambio respecto al pasado.

Se oficializa la incorporación de Vidulfo Rosales a la SCJN
Información publicada en el sitio oficial de la SCJN, donde se muestra el salario que recibirá Vidulfo Rosas como secretario. Foto: Captura de pantalla

La designación ha generado atención por el contraste entre el activismo de Rosales y su nuevo rol en el Poder Judicial. El abogado, originario de Guerrero, renunció el 20 de agosto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde laboró 24 años defendiendo comunidades indígenas y casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, como la ejecución de líderes comunitarios y agresiones contra defensores del agua y la tierra.

En una entrevista telefónica que sostuvo con El Sur el pasado 21 de agosto, el abogado dejó abierta su incorporación como colaborador en el equipo de asesores del presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

“Mantenemos un diálogo, producto de que lo conozco desde hace varios años en esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

En la entrevista, Rosales Sierra confirmó su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la representación legal de los familiares de los 43 normalistas desparecidos en Iguala en 2014.

“Ya lo hablé con ellos y yo me voy a separar por cuestiones personales y de salud. Eso es un hecho, la certeza que hay hoy en día. Lo otro es una posibilidad. No hay nada formal. Mantengo un diálogo con el Ministro presidente”, reveló.

-Con información de El Sur

