SSa-CdMx ahora reporta 29 muertos por explosión en Iztapalapa; hay 16 hospitalizados

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 10:00 pm

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó el deceso de otra víctima más de la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa, con lo que el número de personas que han perdido la vida ascendió a 28. 

Artículos relacionados

En su corte más reciente sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, la SSa-CdMx informó que 29 personas han perdido la vida por el accidente, mientras que otras 16 siguen hospitalizadas. 

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó que son ya 29 las personas que han fallecido a causa de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la calzada Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa.

En su corte de las 22:00 horas del domingo 21 de septiembre, la Secretaría dio a conocer que 16 personas siguen hospitalizadas a raíz del accidente, mientras que 39 ya fueron dadas de alta y 29 han fallecido.

"Nuestra solidaridad y acompañamiento están con todas las familias afectadas", expresó la institución en la publicación que compartió a través de redes sociales.

Por la tarde de hoy, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, ya había informado sobre el deceso de una víctima más de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, con lo que el número de decesos ascendía a 28.

“Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia”, señaló el funcionario en su cuenta personal de X.

Por el momento se desconoce la identidad del paciente que perdió la vida hoy. La víctima previa, reportada como la 27 de esta tragedia, fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad.

En un comunicado, el ISSSTE precisó que tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes "reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes".

El ISSSTE detalló que "en el Hospital Regional 'Gral. Ignacio Zaragoza' permanece hospitalizado un paciente, reportado en estado muy grave. En el Hospital General de Tláhuac, otro paciente se reporta en estado grave pero estable, mientras que en el Centro Médico Nacional '20 de Noviembre', una persona se encuentra en estado muy grave".

Por otro lado, el pasado 16 de septiembre se reportó el fallecimiento de Fernando Soto Munguía, chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaban de haber provocado el accidente por conducir a exceso de velocidad.

La Fiscal General de Justica de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, indicó en conferencia de prensa el pasado 13 de septiembre, que los posibles delitos que se le habrían imputado a Soto Munguía, quien se encontraba en estado crítico, eran homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Si Dios existe, todo está permitido...

"El sino del escorpión atestigua cómo la guerra desatada por Israel contra Palestina, y en particular la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
1

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Valle de Bravo
2

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

El final de Adán.
3

El final de Adán

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
4

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

Un ataque armado en la comunidad Las Jícamas de Valle de Santiago, dejó como saldo siete personas fallecidas y una herida a la altura del tórax.
5

Un ataque armado deja 7 muertos en Guanajuato; se trató de "una disputa": Secretario

Pátzcuaro significa “la puerta del cielo”.
6

Pátzcuaro, la joya michoacana que conjuga historia, cultura y arquitectura

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, murió luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, en Nuevo León.
7

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

La SSEM detuvo el día de ayer en Puerta Grande, EdoMex, a siete personas acusadas del delito de privación ilegal de libertad. Se aseguraron, además, 4 leones.
8

Autoridades detienen a banda de secuestradores en rancho de Edomex; tenían 4 leones

Filosofía, ¿para qué?
9

Filosofía… ¿para qué?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió el día de hoy en Quintana Roo a la larga noche neoliberal que padeció México durante 36 años de pobreza.
10

México vivió larga noche neoliberal con PRIAN: CSP; "fueron 36 años de pobreza", dice

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos
11

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos. Pueden ser 10 veces más potentes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a más de mil 300 autos de la marca Mazda, modelos MX5, debido a que se encontró una falla.
12

¿Tienes alguno de estos vehículos Mazda? La Profeco los llama a revisión por falla

Hechos de violencia se reportan durante visita de Sheinbaum a Tabasco.
13

Violencia en Tabasco durante gira presidencial; dejan narcomanta y un auto incendiado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de hoy sobre la formación de la tormenta tropical "Narda", cuyo centro e localiza a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
14

"Narda" se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias en 3 estados por la tormenta

15

Trump pone visa de extranjeros calificados en 100 mil dólares; "dañará la economía"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR consiguió vincular a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, quien fungía como uno de los principales operadores financieros de "El Mencho", del CJNG.
1

La FGR obtiene vinculación a proceso contra el principal operador financiero del CJNG

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó el deceso de otra víctima más de la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa, con lo que el número de personas que han perdido la vida ascendió a 28. 
2

SSa-CdMx ahora reporta 29 muertos por explosión en Iztapalapa; hay 16 hospitalizados

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
3

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió el día de hoy en Quintana Roo a la larga noche neoliberal que padeció México durante 36 años de pobreza.
4

México vivió larga noche neoliberal con PRIAN: CSP; "fueron 36 años de pobreza", dice

Un ataque armado en la comunidad Las Jícamas de Valle de Santiago, dejó como saldo siete personas fallecidas y una herida a la altura del tórax.
5

Un ataque armado deja 7 muertos en Guanajuato; se trató de "una disputa": Secretario

Se oficializa la incorporación de Vidulfo Rosales a la SCJN
6

SCJN oficializa integración de Vidulfo Rosales como secretario en ponencia de Aguilar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a más de mil 300 autos de la marca Mazda, modelos MX5, debido a que se encontró una falla.
7

¿Tienes alguno de estos vehículos Mazda? La Profeco los llama a revisión por falla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de hoy sobre la formación de la tormenta tropical "Narda", cuyo centro e localiza a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
8

"Narda" se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias en 3 estados por la tormenta

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos
9

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos. Pueden ser 10 veces más potentes

La SSPC detuvo el día de hoy a Bryan 'N', "El Orejas", en Chimalhuacán, Edomex. El detenido está vinculado a red de extorsión y cobro de "piso" en la entidad.
10

"El Orejas", objetivo prioritario ligado a extorsión, es detenido en Chimalhuacán

Los primeros ministros de Reino Unido, Canadá y Australia, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal anunciaron el reconocimiento de un Estado palestino.
11

Canadá, Australia, Reino Unido y Portugal reconocen formalmente un Estado palestino

Trump dice que Charlie Kirk fue asesinado por un monstruo radicalizado
12

Charlie Kirk recibe funeral de Estado. Fue asesinado por monstruo radicalizado: Trump