SSa-CdMx ahora reporta 29 muertos por explosión en Iztapalapa; hay 16 hospitalizados

En su corte más reciente sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, la SSa-CdMx informó que 29 personas han perdido la vida por el accidente, mientras que otras 16 siguen hospitalizadas.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó que son ya 29 las personas que han fallecido a causa de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la calzada Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa.

En su corte de las 22:00 horas del domingo 21 de septiembre, la Secretaría dio a conocer que 16 personas siguen hospitalizadas a raíz del accidente, mientras que 39 ya fueron dadas de alta y 29 han fallecido.

"Nuestra solidaridad y acompañamiento están con todas las familias afectadas", expresó la institución en la publicación que compartió a través de redes sociales.

Por la tarde de hoy, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, ya había informado sobre el deceso de una víctima más de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, con lo que el número de decesos ascendía a 28.

“Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia”, señaló el funcionario en su cuenta personal de X.

Por el momento se desconoce la identidad del paciente que perdió la vida hoy. La víctima previa, reportada como la 27 de esta tragedia, fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad.

En un comunicado, el ISSSTE precisó que tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes "reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes".

El ISSSTE detalló que "en el Hospital Regional 'Gral. Ignacio Zaragoza' permanece hospitalizado un paciente, reportado en estado muy grave. En el Hospital General de Tláhuac, otro paciente se reporta en estado grave pero estable, mientras que en el Centro Médico Nacional '20 de Noviembre', una persona se encuentra en estado muy grave".

Por otro lado, el pasado 16 de septiembre se reportó el fallecimiento de Fernando Soto Munguía, chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaban de haber provocado el accidente por conducir a exceso de velocidad.

La Fiscal General de Justica de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, indicó en conferencia de prensa el pasado 13 de septiembre, que los posibles delitos que se le habrían imputado a Soto Munguía, quien se encontraba en estado crítico, eran homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.