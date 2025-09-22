"Narda" se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias en 3 estados por la tormenta
21/09/2025 - 6:07 pm
La Conagua advierte que los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, "Narda" incrementará el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde de hoy sobre la formación de la tormenta tropical "Narda", cuyo centro e localiza a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
#AvisoMeteorológico
Se formó la #TormentaTropical #Narda.
Más información en: https://t.co/0fImpWngXj pic.twitter.com/9L0JXUABv7
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025
Redacción/SinEmbargo
