México vivió larga noche neoliberal con PRIAN: CSP; "fueron 36 años de pobreza", dice

Redacción/SinEmbargo

21/09/2025 - 8:38 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió el día de hoy en Quintana Roo a la larga noche neoliberal que padeció México durante 36 años de pobreza.

Claudia Sheinbaum destacó los avances de su Administración en la entidad en medio de abucheos hacia los Gobiernos del PRI y del PAN, que se dedicaron a vender el país durante los 36 años de la "larga noche neoliberal". 

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió el día de hoy en Quintana Roo a la "larga noche neoliberal" que padeció México durante 36 años, periodo en el que los Gobiernos del PRI y del PAN se dedicaron a vender las empresas del Estado.

"Todo cambió para bien en nuestro país. Fueron 36 años de gobiernos neoliberales, de 1982 al 2018 [...] Particularmente en el neoliberalismo con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Calderón, con Peña vivimos una larga noche en nuestro país, la larga noche neoliberal", recordó la mandataria.

En este recuento, Sheinbaum Pardo dijo que en este periodo "se privatizaron carreteras, la rescataron con recursos públicos, y las volvieron a privatizar; vendieron recursos naturales al extranjero y a privados que eran del pueblo de México, pero lo más impresionante de todo es que fueron 36 años donde lo que dejaron en el país fue pobreza y desigualdad".

En contraste con la situación de la larga noche neoliberal, Sheinbaum Pardo destacó que en los últimos seis años 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, periodo en el que disminuyeron las desigualdades.

La Presidenta recordó que el 2012 "es el año donde más desigualdades había en nuestro país, es decir, la brecha entre los más pobres y los más ricos era la más amplia, mayor desigualdad". "Ahora, en el último reporte del Inegi, claramente se muestra cómo disminuyeron las desigualdades. Legamos a ser el país más desigual del mundo y ahora somos el segundo país menos desigual de todo el continente solamente después de Canadá".

En el marco de su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta se dirigió a un numeroso público en la ciudad turística de Cancún. Delante de los asistentes agradeció el acompañamiento de las y los quintanarroenses en este primer año de gobierno y reafirmó su compromiso de no alejarse del pueblo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió el día de hoy en Quintana Roo a la larga noche neoliberal que padeció México durante 36 años de pobreza.
La Presidenta dijo que este año, 370 mil 371 personas reciben de manera directa ocho mil 993 millones de pesos a través de Programas para el Bienestar. Foto: Presidencia

La mandataria detalló delante del pueblo ahí reunido los avances de su Gobierno en la entidad. Adelantó que en noviembre estará listo el Hospital General de Chetumal e informó de la construcción, ampliación y rehabilitación de unidades médicas en Felipe Carrillo Puerto, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

En materia de obra pública destacó la construcción de la línea de carga del Tren Maya; la repavimentación de carreteras federales, la construcción del puente de Nichupté; el puente sobre la falla geológica de la carretera México 307 en Playa del Carmen y Puerto Morelos; la mejora de la carretera a Isla Blanca.

También anunció la edificación de una nueva preparatoria en Benito Juárez con mil 80 nuevos espacios y otra en Playa del Carmen con 540 nuevos espacios; así como la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Cancún.

Sobre los programas sociales y su política para el bienestar, Sheinbaum detalló que "105 mil 470 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 15 mil 661 la Pensión para Personas con Discapacidad; 8 mil 488 con Jóvenes Construyendo el Futuro; 5 mil 931 la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 60 mil 367 la beca Benito Juárez; 29 mil 789 niñas y niños reciben una beca".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

